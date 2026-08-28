Atleta experto explica cómo recuperarte después de correr el Maratón de la CDMX 2026

El próximo domingo 30 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Maratón de la CDMX 2026, miles de corredores salen a las calles de la capital del país para enfrentar uno de los retos físicos más demandantes para el ser humano.

Por ello es que recuperarse después de haber terminado un maratón no es cualquier cosa por lo que en adn Noticias consultamos a un atleta experto para que nos contara cómo debe ser la recuperación después de tan desgastante prueba.

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¿Cómo recuperarse después de correr un maratón?

Alejandro Juárez, maratonista de elite que a sus casi 66 años llegará a la meta de uno por quincuagésima octava vez nos contó cuál es la mejor forma de recuperar al cuerpo.

Para el corredor es necesario llevar a cabo ciertos procesos después de llegar a la meta, las horas posteriores y durante los días siguientes.

“Ya viste la meta de la XLIII Maratón Internacional de la Ciudad de México, ve con todo y abraza el símbolo tricolor, si eres creyente quizá veas que también Dios te abraza desde su altar en la catedral que te reciben de frente, y luego… Camina, evita frenar y mucho menos detenerte". Explica el atleta

“Tal vez tengas tu celular en mano y quieras la foto apenas atravesando el marco de los 42.195km, pero si lo haces, podrás provocar un accidente con los compañeros que vienen detrás, y en tu cuerpo reducirás de golpe el ritmo cardiaco que complicaría su función en ese instante, mejor aprovecha el largo camino que generan las vallas puestas, esa es una función de ello, que mientras llegas a la salida vayas caminando y recuperando tu frecuencia normal, mientras avanzas hidrátate, los voluntarios tendrán agua y electrolitos, ve ingiriendo paso a paso, en sorbos pequeños, recupera el líquido que perdiste en ruta, y mientras avanzas, toma algo de bolsas de hielo y frótalos en tu cuerpo al tiempo que le agradeces y lo felicitas”. Agrega en un texto compartido con nuestra redacción.

Com emotividad sigue el relato “Un plátano, te ayudará a regular el azúcar en la sangre, recuerda que mientras corriste y continúa avanzando, cuélgate la medalla que merecidamente has ganado y aprovecha los espacios de los patrocinadores, una cerveza, un pequeño masaje, la crioterapia, avanza y llega hasta tus familiares, abrázalos, aprieta con fuerza a cada uno y termina de liberar esas endorfinas que para algunos provocará más de una lágrima”.

“Tu mente también está descansando. Ahora camino a casa. Si tienes una tinaja, cesto plástico, tina en baño o un recipiente donde puedas colocar hielo con agua para sumergir tu tronco inferior, hazlo, si te es difícil, una buena ducha con agua fría, será excelente que por 5 minutos refresques tu cuerpo, posterior a ello un buen baño con agua tibia, donde frotes todo tu cuerpo; pies, piernas, brazos, cabeza, pecho, aplica un gel, a vestirse y a festejar y alimentarte”.

En cuanto a la alimentación recomienda evitar la grasa, ya que tu estómago está demasiado limpio y puede resentirse, agrega yogurt como apoyo para eliminar más pronto el lactato que aún tienes en el cuerpo.

Explica también que queda “prohibido tomar analgésicos” y que mejor te dispongas a dormir y descansar. Si presentas elevación de temperatura o gripes, también es importante evitar el medicamento y mejor darle 24 horas a tu cuerpo para que te envié señales de molestias o dolores que no sentiste en la carrera.

Al día siguiente de correr un maratón

Ya que hayas identificando las molestias o dolores podrás tomar algún inhibidor de dolores. Pero ya es el día siguiente, ya es tu postmaratón, Alejandro Juárez recomiendo que corras, en un trote suave de 25 a 30 minutos y posterior a ello un tiempo similar, dedícalo a estirar, pantorrilla, talón, cuádriceps, abductores, aductores, brazos, y entonces sí, a caminar y al trabajo.

La semana posterior a correr un maratón

El longevo atleta explica que para el tercer día “Llegó el descanso completo, ahora sí, recupérate, la regla dice 1 día x cada 2km de competencia, con ello debes darte un respiro de 21 días, recuperarte de mente y cuerpo, dejar que las piernas te avisen cuando quieren regresar, hazlo con pausa, para el fin de semana puedes programarte un trote de 5-6 kms. Pero solo para recordar, paso a paso tu maratón. Adelanta la recuperación, a la semana también puedes regalarte un masaje de descarga, Recuerda seguir alimentándote y rehidratando.

La condición física que adquiriste, ahí estará. Felicidades maratoniano".

Así que ya lo sabes esta es la forma en la que debes recuperar al cuerpo tras correr el Maratón Internacional de la Ciudad de México 2026.

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