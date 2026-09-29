En el segundo partido de esta Fecha FIFA y de Rafa Márquez como técnico, la Selección Mexicana empató 1-1 frente a Perú en Nueva Jersey luego de comenzar perdiendo el encuentro.

En un duelo exigente y con sangre nueva empatamos ante Perú en juego de preparación 🇲🇽.



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El combinado nacional decidió hacer rotaciones para este encuentro, con respecto al partido contra Colombia como el ingreso de Óscar García, arquero de León y que ahora debutó con la selección mayor.

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México se puso abajo en el marcador ante Perú

El partido había comenzado parejo entre mexicanos y peruanos, sin un claro dominador del balón pero generando peligro en ambos arcos aunque sin abrir el marcador.

Fue hasta el minuto 23 cuando una Jairo Vélez le robó el balón a Jeremy Márquez para entrar solo al área y definir ante el arquero mexicano y así poner el 1-0 en el marcador.

¡Gool de Perú!



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Víctor Guzmán rescató el empate para la Selección Mexicana

Los dirigidos por Rafa Márquez buscaban el empate insistentemente; sin embargo, Pedro Gallese (viejo conocido de la Liga MX) estaba imbatible en el fondo para evitar la caída de su marco.

Fue hasta el minuto 49 cuando apareció Víctor Guzmán con un certero cabezazo para poner el balón al ángulo y poner el 1-1 entre México y Perú.

¡Gool de México!



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México se prepara para enfrentar a Estados Unidos

Después de dos empates en sus primeros encuentros como técnico de la Selección Mexicana, ahora el combinado nacional viajará a Arizona para enfrentar a Estados Unidos.

El próximo sábado 3 de octubre se vivirá una nueva edición del Clásico de Concacaf en donde Rafa Márquez buscará su primer triunfo como técnico de México frente al acérrimo rival.

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