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Rafael Márquez presenta su primera convocatoria con la Selección Mexicana; los elegidos para la siguiente Fecha FIFA

Para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Rafael Márquez dio a conocer la lista de los 30 jugadores convocados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Un nuevo proceso de la Selección Mexicana comenzará con Rafael Márquez y el anuncio de su primera convocatoria para la siguiente Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Este jueves 17 de septiembre, el nuevo técnico nacional dio a conocer la lista de los 30 jugadores convocados para los cuatro partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana.

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Selección Mexicana: convocados Fecha FIFA septiembre y octubre

Después de las primeras 8 jornadas de la Liga MX y el inicio de las ligas europeas, estos son los jugadores convocados para la Fecha FIFA de septiembre y octubre:

Porteros

  • Álex Padilla - Athletic Club
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Óscar García - León

Defensas

  • Jorge Sánchez - Atlas
  • Israel Reyes - América
  • Mateo Chávez - AZ Alkmaar
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • César Montes - Lokomotiv Moscú
  • Johan Vásquez - Genoa
  • Víctor Guzmán - Rayados
  • Everardo López - Toluca
  • Diego Campillo - Chivas

Mediocampistas

  • Luis Chávez - Dinamo Moscú
  • Obed Vargas - Atlético de Madrid
  • Álvaro Fidalgo - Real Betis
  • Alan Cervantes - América
  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Orbelín Pineda - Rayados
  • Gilberto Mora - Xolos
  • Jeremy Márquez - Cruz Azul
  • Luis Romo - Chivas
  • Denzell García - Juárez

Delanteros

  • Roberto Alvarado - Chivas
  • Hirving Lozano - LA Galaxy
  • Santiago Giménez - FC Porto
  • Germán Berterame - Inter Miami
  • Armando González - Olympiacos
  • Hugo Camberos - Chivas
  • Santiago Sandoval - Chivas
  • Isaías Violante - América

Ausencias y sorpresas de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Para estos encuentros, el combinado nacional no contará con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

Quiñones y Jiménez no fueron convocados por lesión, ambos se encontraban en gran momento con sus equipos; por su parte, Álvarez atraviesa escándalos extra-cancha y busca tener actividad al no tener minutos con el West Ham.

Algunas de las sorpresas fueron Víctor Guzmán, Jeremy Márquez, Everardo López y el regreso de Hirving Lozano con el conjunto nacional.

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