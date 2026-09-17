Un nuevo proceso de la Selección Mexicana comenzará con Rafael Márquez y el anuncio de su primera convocatoria para la siguiente Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Este jueves 17 de septiembre, el nuevo técnico nacional dio a conocer la lista de los 30 jugadores convocados para los cuatro partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana.

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Selección Mexicana: convocados Fecha FIFA septiembre y octubre

Después de las primeras 8 jornadas de la Liga MX y el inicio de las ligas europeas, estos son los jugadores convocados para la Fecha FIFA de septiembre y octubre:

Porteros

Álex Padilla - Athletic Club

Raúl Rangel - Chivas

Óscar García - León

Defensas

Jorge Sánchez - Atlas

Israel Reyes - América

Mateo Chávez - AZ Alkmaar

Jesús Gallardo - Toluca

César Montes - Lokomotiv Moscú

Johan Vásquez - Genoa

Víctor Guzmán - Rayados

Everardo López - Toluca

Diego Campillo - Chivas

Mediocampistas

Luis Chávez - Dinamo Moscú

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Alan Cervantes - América

Erik Lira - Cruz Azul

Orbelín Pineda - Rayados

Gilberto Mora - Xolos

Jeremy Márquez - Cruz Azul

Luis Romo - Chivas

Denzell García - Juárez

Delanteros

Roberto Alvarado - Chivas

Hirving Lozano - LA Galaxy

Santiago Giménez - FC Porto

Germán Berterame - Inter Miami

Armando González - Olympiacos

Hugo Camberos - Chivas

Santiago Sandoval - Chivas

Isaías Violante - América

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



📝 Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Ausencias y sorpresas de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Para estos encuentros, el combinado nacional no contará con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

Quiñones y Jiménez no fueron convocados por lesión, ambos se encontraban en gran momento con sus equipos; por su parte, Álvarez atraviesa escándalos extra-cancha y busca tener actividad al no tener minutos con el West Ham.

Algunas de las sorpresas fueron Víctor Guzmán, Jeremy Márquez, Everardo López y el regreso de Hirving Lozano con el conjunto nacional.

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