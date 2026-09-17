Un nuevo proceso de la Selección Mexicana comenzará con Rafael Márquez y el anuncio de su primera convocatoria para la siguiente Fecha FIFA de septiembre y octubre.
Este jueves 17 de septiembre, el nuevo técnico nacional dio a conocer la lista de los 30 jugadores convocados para los cuatro partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana.
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Selección Mexicana: convocados Fecha FIFA septiembre y octubre
Después de las primeras 8 jornadas de la Liga MX y el inicio de las ligas europeas, estos son los jugadores convocados para la Fecha FIFA de septiembre y octubre:
Porteros
- Álex Padilla - Athletic Club
- Raúl Rangel - Chivas
- Óscar García - León
Defensas
- Jorge Sánchez - Atlas
- Israel Reyes - América
- Mateo Chávez - AZ Alkmaar
- Jesús Gallardo - Toluca
- César Montes - Lokomotiv Moscú
- Johan Vásquez - Genoa
- Víctor Guzmán - Rayados
- Everardo López - Toluca
- Diego Campillo - Chivas
Mediocampistas
- Luis Chávez - Dinamo Moscú
- Obed Vargas - Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo - Real Betis
- Alan Cervantes - América
- Erik Lira - Cruz Azul
- Orbelín Pineda - Rayados
- Gilberto Mora - Xolos
- Jeremy Márquez - Cruz Azul
- Luis Romo - Chivas
- Denzell García - Juárez
Delanteros
- Roberto Alvarado - Chivas
- Hirving Lozano - LA Galaxy
- Santiago Giménez - FC Porto
- Germán Berterame - Inter Miami
- Armando González - Olympiacos
- Hugo Camberos - Chivas
- Santiago Sandoval - Chivas
- Isaías Violante - América
Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026
Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽
📝 Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0
Ausencias y sorpresas de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA
Para estos encuentros, el combinado nacional no contará con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Edson Álvarez.
Quiñones y Jiménez no fueron convocados por lesión, ambos se encontraban en gran momento con sus equipos; por su parte, Álvarez atraviesa escándalos extra-cancha y busca tener actividad al no tener minutos con el West Ham.
Algunas de las sorpresas fueron Víctor Guzmán, Jeremy Márquez, Everardo López y el regreso de Hirving Lozano con el conjunto nacional.
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