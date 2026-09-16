Gran Premio de México 2027 ya tiene fecha; así será el nuevo calendario de F1

La Fórmula 1 ya definió su calendario para la temporada 2027 y el Gran Premio de México volverá a formar parte del campeonato.

La temporada 2027 contará con 24 Grandes Premios y habrá un aumento en las carreras Sprint. Otra de las novedades para el siguiente campeonato será el regreso de Portugal y Turquía.

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¿Cuándo será el Gran Premio de México 2027?

La competencia ocupará la vigésima posición dentro del calendario y quedará ubicada entre el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en Austin, y la carrera de Brasil.

El GP de México está programado para realizarse del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El #MexicoGP 2027 ya tiene fecha oficial: del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de un calendario de 24 Grandes Premios que trae de vuelta a Portugal y Turquía. 🗓️



Comunicado completo: https://t.co/vEb99EjSS2 pic.twitter.com/kK1YztEybY — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) September 16, 2026

Además, México será una de las únicas dos sedes latinoamericanas que conformarán el calendario de la Fórmula 1 para 2027 junto con Sao Paulo, Brasil.

La organización del GP de México confirmó que los detalles de precios y venta de boletos serán anunciados más adelante.

Modificaciones en el calendario de la F1 para 2027

La temporada 2027 estará integrada por 24 Grandes Premios, con el inicio programado para el 12 de marzo en Baréin y el cierre el 12 de diciembre en Abu Dabi.

Uno de los principales cambios del máximo circuito para el 2027 será el aumento de seis a diez carreras sprint:

Mónaco Baréin Australia Japón Canadá Gran Bretaña Italia Brasil Qatar Abu Dabi

La temporada 2027 también contará con el regreso del GP de Portugal y Turquía; mientras que el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, dejará de formar parte del campeonato.

F1: Calendario completo temporada 2027

Con las modificaciones, estas son todas las carreras de la Fórmula 1 para 2027:

12-14 marzo: GP Baréin

19-21 marzo: GP Arabia Saudita

2-4 abril: GP Australia

9-11 abril: GP Japón

16-18 abril: GP China

30 abril-2 mayo: GP Miami

21-23 mayo: GP Canadá

4-6 junio: GP Mónaco

18-20 junio: GP Portugal

2-4 julio: GP Gran Bretaña

9-11 julio: GP Austria

23-25 julio: GP Bélgica

30 julio-1 agosto: GP Hungría

3-5 septiembre: GP Italia

10-12 septiembre: GP España

24-26 septiembre: GP Azerbaiyán

1-3 octubre GP Turquía

8-10 octubre: GP Singapur

22-24 octubre: GP Estados Unidos (Austin)

29-31 octubre: GP México

5-7 noviembre: GP Brasil

18-20 noviembre: GP Las Vegas

3-5 diciembre: GP Catar

10-12 diciembre: GP Abu Dabi

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