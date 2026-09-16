Gran Premio de México 2027 ya tiene fecha; así será el nuevo calendario de F1

La Fórmula 1 ya definió su calendario para la temporada 2027 y el Gran Premio de México volverá a formar parte del campeonato.
La temporada 2027 contará con 24 Grandes Premios y habrá un aumento en las carreras Sprint. Otra de las novedades para el siguiente campeonato será el regreso de Portugal y Turquía.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Cuándo será el Gran Premio de México 2027?
La competencia ocupará la vigésima posición dentro del calendario y quedará ubicada entre el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en Austin, y la carrera de Brasil.
El GP de México está programado para realizarse del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Además, México será una de las únicas dos sedes latinoamericanas que conformarán el calendario de la Fórmula 1 para 2027 junto con Sao Paulo, Brasil.
La organización del GP de México confirmó que los detalles de precios y venta de boletos serán anunciados más adelante.
Modificaciones en el calendario de la F1 para 2027
La temporada 2027 estará integrada por 24 Grandes Premios, con el inicio programado para el 12 de marzo en Baréin y el cierre el 12 de diciembre en Abu Dabi.
Uno de los principales cambios del máximo circuito para el 2027 será el aumento de seis a diez carreras sprint:
- Mónaco
- Baréin
- Australia
- Japón
- Canadá
- Gran Bretaña
- Italia
- Brasil
- Qatar
- Abu Dabi
La temporada 2027 también contará con el regreso del GP de Portugal y Turquía; mientras que el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, dejará de formar parte del campeonato.
F1: Calendario completo temporada 2027
Con las modificaciones, estas son todas las carreras de la Fórmula 1 para 2027:
- 12-14 marzo: GP Baréin
- 19-21 marzo: GP Arabia Saudita
- 2-4 abril: GP Australia
- 9-11 abril: GP Japón
- 16-18 abril: GP China
- 30 abril-2 mayo: GP Miami
- 21-23 mayo: GP Canadá
- 4-6 junio: GP Mónaco
- 18-20 junio: GP Portugal
- 2-4 julio: GP Gran Bretaña
- 9-11 julio: GP Austria
- 23-25 julio: GP Bélgica
- 30 julio-1 agosto: GP Hungría
- 3-5 septiembre: GP Italia
- 10-12 septiembre: GP España
- 24-26 septiembre: GP Azerbaiyán
- 1-3 octubre GP Turquía
- 8-10 octubre: GP Singapur
- 22-24 octubre: GP Estados Unidos (Austin)
- 29-31 octubre: GP México
- 5-7 noviembre: GP Brasil
- 18-20 noviembre: GP Las Vegas
- 3-5 diciembre: GP Catar
- 10-12 diciembre: GP Abu Dabi
Introducing the 2027 F1 calendar! 🗓️#F1 pic.twitter.com/3xNXUA16IE— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.