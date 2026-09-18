La situación financiera del empresario Mark Walter, uno de los principales responsables de la estructura que opera Cadillac en la Fórmula 1, quedó bajo escrutinio luego de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos.

La acción legal señala a Walter y a empresas relacionadas con su red empresarial por presuntas irregularidades financieras. Aunque el caso generó dudas sobre el futuro de algunos de sus negocios deportivos.

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¿Qué relación tiene Mark Walter con Cadillac en la Fórmula 1?

Mark Walter es presidente y director ejecutivo de TWG Global, conglomerado cuya división TWG Motorsport adquirió Andretti Global y posteriormente se convirtió en una pieza fundamental para la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 junto con General Motors.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida por Ira Rosner, un residente de 67 años.

Mexico City, we’re ready for you. pic.twitter.com/nawJxwJDn0 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 16, 2026

De acuerdo con la denuncia, empresas vinculadas con Walter, entre ellas Delaware Life Insurance y Group 1001, habrían ocultado información relacionada con investigaciones federales y utilizados recursos vinculados con asegurados dentro de una amplia red de inversiones.

Según los reportes sobre el caso, las compañías aseguradoras relacionadas con Walter habrían canalizado alrededor de 17 mil millones de dólares hacia inversiones dentro de su red empresarial.

¿Qué pasaría con Checo Pérez si Cadillac enfrenta problemas?

La situación también genera interés por Sergio “Checo” Pérez, quien regresó a la Fórmula 1 en 2026 como uno de los pilotos de Cadillac junto con Valtteri Bottas.

El mexicano forma parte del proyecto respaldado por TWG Global y General Motors, por lo que cualquier cambio importante en la estructura financiera de la organización podría generar dudas sobre el futuro de la escudería.

Sin embargo, hasta ahora no existe información que indique que la demanda contra Mark Walter haya afectado el contrato de Checo Pérez o sus actividades como piloto de Cadillac.

La demanda civil está dirigida contra Walter y distintas empresas de su red corporativa, mientras que Cadillac F1 no aparece como una de las entidades demandadas.

Además, apenas el 11 de septiembre, Pérez visitó las nuevas instalaciones de Cadillac y habló positivamente del proyecto, al que señaló que desea permanecer durante varios años.

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