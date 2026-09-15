Canelo Álvarez rompe la tradición del 15 de septiembre: ¿por qué no pelea y cuándo vuelve?

Durante años, las Fiestas Patrias estuvieron acompañadas por una de las tradiciones deportivas más reconocidas de México: una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez cerca del 15 de septiembre.

Sin embargo, en 2026 el boxeador tapatío rompió con esa costumbre y no subirá al ring durante este fin de semana patrio.

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¿Por qué “Canelo” Álvarez no peleó este 15 de septiembre?

El cambio en su calendario responde a una modificación en sus planes deportivos, por lo que los aficionados tendrán que esperar unas semanas más para volver a verlo en acción.

La ausencia de “Canelo” Álvarez en las Fiestas Patrias tiene que ver con el retraso de la pelea que tenía contemplada para septiembre.

De acuerdo con reportes sobre el cambio de fecha, Saúl Álvarez decidió posponer el inicio de su preparación debido a asuntos familiares, situación que modificó sus planes para regresar al cuadrilátero durante este mes.

El movimiento representó un cambio importante en el calendario del campeón mexicano, pues originalmente se había anunciado que tendría una pelea el 12 de septiembre de 2026 en Arabia Saudita.

Es importante señalar que el mexicano tampoco tuvo pelea el 5 de mayo, otra de las fechas representativas para Álvarez.

¿Cuándo vuelve a pelear “Canelo” Álvarez en 2026?

El regreso de Canelo quedó programado para el 31 de octubre de 2026, nuevamente en Arabia Saudita, donde enfrentará al francés Christian Mbilli.

La pelea marcará su regreso después de la derrota que sufrió frente a Terence Crawford en septiembre de 2025 y será una nueva oportunidad para disputar un combate de campeonato.

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