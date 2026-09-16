Raúl Jiménez lesionado: ¿se perderá la primera convocatoria de Rafa Márquez?

A unos días de conocer la primera convocatoria de Rafael Márquez como técnico nacional, las alarmas se encendieron en la Selección Mexicana por la lesión de un delantero.

Raúl Jiménez preocupó a los Wolves y al conjunto nacional luego de salir lesionado este miércoles 16 de septiembre en el partido ante Everton, correspondiente a la EFL Cup.

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¿Qué le pasó a Raúl Jiménez con los Wolves?

El delantero mexicano inició como titular el partido frente al Everton; sin embargo, al minuto 38 salió de cambio luego de una jugada donde disputó un balón.

Raúl Jiménez presentó problemas en la rodilla izquierda y posteriormente se dirigió al vestidor acompañado por integrantes del cuerpo médico.

Hasta el momento, no se ha confirmado la gravedad de la lesión ni cuánto tiempo podría estar fuera de actividad el atacante mexicano.

El Lobo de Tepeji había tenido un gran inicio de temporada con los Wolves. De hecho, el fin de semana el mexicano marcó el único tanto para darle el triunfo a su equipo.

¿Raúl Jiménez se perderá la Fecha FIFA?

La lesión del atacante mexicano llega en un momento crucial con la Selección Mexicana, ya que se está por confirmar la primera convocatoria de Rafael Márquez.

El conjunto nacional tiene programados cuatro partidos para la siguiente Fecha FIFA, la cual será más larga pues se juntará la de septiembre y octubre.

De momento, no se descarta la participación de Raúl Jiménez con México, pero todo dependerá de la evolución de la molestia y los resultados que arrojen las pruebas médicas.

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