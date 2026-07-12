Resultado del Pumas vs América de Cali; partido amistoso del Fan Fest 2026

A una semana de su debut en el Apertura 2026 y tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Pumas perdió el partido amistoso contra América de Cali en el Estadio Olímpico Universitario como parte del Fan Fest 2026.

Se trató de la segunda edición de este torneo, este año el equipo universitario invitó a uno de los equipos colombianos más exitosos de la liga sudamericana, el año pasado se disputó contra el Club Deportivo Leganés de España.

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Pumas pierde 0-1 en el Estadio Olímpico Universitario

El único gol de partido se dio al minuto 35 cuando Yeison Guzmán empujó el balón tras un error en la defensa de Pumas; al minuto 80 tuvo una segunda oportunidad, pero no prosperó.

Con este resultado, el equipo colombiano fue acreedor a un trofeo especial como parte de la segunda edición de los Pumas Fan Fest 2026.

Pumas presenta a sus refuerzos

El Club Universidad Nacional llegó este domingo 12 de julio con Esteban Solari en el banquillo, luego de la salida de Efraín Juárez tras perder la final del torneo pasado.

Los universitarios también aprovecharon para presentar a sus nuevos refuerzos como Sebastián Córdova, Christian Chicote Calderón y Víctor Arteaga, así como el regreso de Alan Medina tras la fuerte lesión que sufrió al final del Clausura 2026.

¿Qué es el Pumas Fan Fest 2026?

Desde el año pasado, los Pumas comenzaron una tradición para celebrar con su afición antes del inicio del torneo, la cual incluye actividades y dinámicas.

Además, se trata de un evento donde se presentan los uniformes para el año futbolística, tanto para el primer equipo varonil como el femenil; sin embargo, lo principal es que los fanáticos conozcan los nuevos rostros que vestirán sus colores.

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