OFICIAL: Pumas anuncia la salida de Efraín Juárez por diferencias con la directiva

Después de caer ante Cruz Azul en casa, los problemas siguen para Pumas, pues Efraín Juárez dejó de ser entrenador del equipo universitario.

El Club Universidad y el estratega tuvo diferencias con la directiva azul y oro, por lo que decidió dejar el equipo.

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¿Cuál será el siguiente destino de Efraín Juárez?

Hasta el momento, se desconoce si Juárez cuenta con algún plan de respaldo, pero hace unas semanas se decía que tenía ofertas en Bélgica.

Días después de haber caído en la final de Liga MX ante Cruz Azul, el propio representante de Efraín Juárez, David Baldwin, había desmentido una posible salida.

¿Qué pasará con Pumas?

Hasta el momento, se desconoce quién será el encargado de tomar las riendas del Club Universidad. Después de la final, se decía que el candidato ideal era Guillermo Almada, pero todo parece indicar que ya tiene compromiso con otro equipo capitalino.

Además del armado del equipo de cara a la siguiente temporada, la directiva universitaria ahora debe buscar a un nuevo timonel.

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