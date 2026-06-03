Luego de que el Club América hiciera oficial la salida de André Jardine como su entrenador de cara al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se dio a conocer que la directiva azulcrema ya tiene todo acordado con el estratega uruguayo, Guillermo Almada para que asuma las riendas del primer equipo la próxima campaña.

De acuerdo con reportes de periodistas deportivos de nuestro país, la directiva comandada por Santiago Baños acordó todo con el exentrenador del Real Oviedo para que llegue a Coapa tras descender en el futbol español con el equipo antes mencionado.

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¿Qué hace falta para que el América anuncie a Guillermo Almada?

A pesar de que se informó que Guillermo Almada ya tiene todo acordado para asumir como el nuevo Director Técnico del América a partir del Apertura 2026, se informó que aún faltan una serie de detalles contractuales para poder formalizar el arribo del charrúa al banquillo azulcrema.

Es importante mencionar que hasta el momento se reporta que Guillermo Almada tiene un acuerdo de palabra con la directiva azulcrema, por lo cual aún faltarían por definir puntos importantes en relación al armado de la plantilla, así como la firma del contrato correspondiente.

Números de Guillermo Almada en la Liga MX

Vale la pena mencionar que Guillermo Almada se ha caracterizado por ser uno de los entrenadores con mejor rendimiento en la Liga MX, pues con Santos Laguna logró sumar una marca de 46 victorias, 29 empates y 30 derrotas en los 105 partidos que dirigió a los de la Comarca.

Por su parte como estratega del Pachuca, Almada logró ser campeón de Liga MX además de que levantó trofeos en el torneo Intercontinental. En total, con los tuzos ganó un total de 73 partidos, sumó 34 empates y 47 derrotas en los 154 cotejos que dirigió a los de la Bella Airosa.

¿Por qué salió André Jardine del América?

Reportes señalan que fue el mismo André Jardine quien solicitó su salida del club para poder estar más tiempo con su familia, sin embargo, también se han dado versiones que apuntan a que el brasileño no llegó a un acuerdo con la directiva del América en relación al armado del primer equipo.

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