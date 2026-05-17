Max Verstappen, cuatro veces campeón de la F1, no tuvo el debut soñado durante su primera carrera en las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania, a pesar de haber dominado gran parte de la competencia.
El piloto de Red Bull mostró su experiencia y dominó gran parte de la competencia, consiguiendo el liderato general de la carrera a bordo de su Mercedes AMG-GT3, pero a pesar de la gran actuación, una falla mecánica acabó con sus planes.
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Falla mecánica acaba con aspiraciones del equipo Verstappen
El equipo Verstappen.com arrancó la carrera en la cuarta posición, y aunque el equipo cayó hasta el octavo lugar, todo cambión cuando el experimentado cuatro veces campeón del mundo tomó el volante y comenzó a ganar posiciones.
Verstappen logró una ventaja de 45 segundos para asegurar el liderato, pero todo cambió cuando el neerlandés cedió el relevo a su coequipero Dani Juncadella, durante la mañana de este domingo.
Cuando el piloto español tomó el volante del Mercedes, comenzaron los primeros problemas mecánicos para el Mercedes-AMG. Juncadella recibió una alerta de problema técnico después de un parada en pits, y aunque el equipo intentó corregir la falla del sistema a distancia, no hubo éxito.
Juncadella insistió en que aún podía competir con el auto, pero minutos después empezaron a sonar ruidos extraños en diferentes partes del auto, por lo que no tuvo más que regresar a pits y salir de la carrera.
Después de dos vueltas, se detectó que había una falla en el eje de transmisión que también afectó al soporte de la rueda y otros componentes del eje trasero del Mercedes.
El piloto español se vio obligado a reducir la velocidad, por lo que el equipo Verstappen.com perdió el liderato incluso antes de entrar a boxes. Al llegar, el equipo abandonó oficialmente, cuando faltaban poco más de tres horas de carrera.
El equipo de Max Verstappen logró reparar el auto y regresó a la pista únicamente para terminar la carrera y lo consiguió, finalizando en el puesto 38.
¿Quién ganó las 24 Horas de Nürburgring?
Ante la sorpresiva salida del equipo Verstappen.com, el triunfo fue para el equipo Ravenol, que también eligió un Mercedes-GT3 para competir en esta dura prueba.
Los pilotos vencedores fueron Maro Engel, Loca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin.
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