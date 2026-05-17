Max Verstappen, cuatro veces campeón de la F1, no tuvo el debut soñado durante su primera carrera en las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania, a pesar de haber dominado gran parte de la competencia.

El piloto de Red Bull mostró su experiencia y dominó gran parte de la competencia, consiguiendo el liderato general de la carrera a bordo de su Mercedes AMG-GT3, pero a pesar de la gran actuación, una falla mecánica acabó con sus planes.

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Falla mecánica acaba con aspiraciones del equipo Verstappen

El equipo Verstappen.com arrancó la carrera en la cuarta posición, y aunque el equipo cayó hasta el octavo lugar, todo cambión cuando el experimentado cuatro veces campeón del mundo tomó el volante y comenzó a ganar posiciones.

Verstappen logró una ventaja de 45 segundos para asegurar el liderato, pero todo cambió cuando el neerlandés cedió el relevo a su coequipero Dani Juncadella, durante la mañana de este domingo.

Cuando el piloto español tomó el volante del Mercedes, comenzaron los primeros problemas mecánicos para el Mercedes-AMG. Juncadella recibió una alerta de problema técnico después de un parada en pits, y aunque el equipo intentó corregir la falla del sistema a distancia, no hubo éxito.

Juncadella insistió en que aún podía competir con el auto, pero minutos después empezaron a sonar ruidos extraños en diferentes partes del auto, por lo que no tuvo más que regresar a pits y salir de la carrera.

Después de dos vueltas, se detectó que había una falla en el eje de transmisión que también afectó al soporte de la rueda y otros componentes del eje trasero del Mercedes.

El piloto español se vio obligado a reducir la velocidad, por lo que el equipo Verstappen.com perdió el liderato incluso antes de entrar a boxes. Al llegar, el equipo abandonó oficialmente, cuando faltaban poco más de tres horas de carrera.

El equipo de Max Verstappen logró reparar el auto y regresó a la pista únicamente para terminar la carrera y lo consiguió, finalizando en el puesto 38.

Very unfortunate and frustrating ending, but these things can happen.

I still really enjoyed the experience together with Jules, Luggi and Dani. Thanks to the team and everyone around the track for your support. pic.twitter.com/9kvLyvlELK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 17, 2026

¿Quién ganó las 24 Horas de Nürburgring?

Ante la sorpresiva salida del equipo Verstappen.com, el triunfo fue para el equipo Ravenol, que también eligió un Mercedes-GT3 para competir en esta dura prueba.

Los pilotos vencedores fueron Maro Engel, Loca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin.

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