Francia vs Inglaterra: ¿A qué hora es el partido por el tercer lugar?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin y el tercer lugar está en juego. Las dos potencias del futbol que entregarán el 100% en la cancha por subir al podio serán Francia e Inglaterra, que se verán las caras en el Estadio de Miami y si quieres ver este duelo de titanes, en adn Noticias te decimos a qué hora debes prender tu televisión.

Francia e Inglaterra buscan subir al podio luego de caer en semifinales ante España y Argentina, respectivamente, pero solo uno logrará ocupar el tercer lugar.

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¿A qué hora es el partido Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer lugar se disputará este sábado 18 de julio, a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México. Debido a que el juego se realizará en Estados Unidos, la hora contemplada es a las 17:00 horas.

Didier Deschamps y su despedida como director técnico

Este duelo sobre la cancha marca la despedida de Didier Deschamps como director técnico de Francia. Y es que a pesar de llegar invicto a semifinales tras enfrentar a Suecia, Paraguay y Marruecos, cayó frente a España.

Tras la eliminación de Francia, Didier Deschamps dijo en conferencia de prensa estar muy feliz y orgulloso de todo lo que se ha hecho para llegar a esta etapa.

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