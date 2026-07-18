El premio millonario que se lleva el campeón y ganadores del Mundial 2026

El final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se acerca y el próximo domingo 19 de julio Argentina y España buscarán conseguir el título del mejor del planeta en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, pero no solo recibirán el trofeo, aquí te contamos todo los premios que otorgarán a los primeros tres lugares.

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¿Qué ganará el campeón del Mundial 2026?

Cabe recordar que el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares, un 50% más que para Qatar 2022, esta cantidad se repartirá como premios entre los 48 equipos participantes.

El campeón se llevará el trofeo, su medalla de oro y 50 millones de dólares, es decir alrededor de 877 millones de pesos. Pero eso no es todo pues para el Mundial 2026 se entregarán los anillos de oro personalizados.

Cada pieza será de oro con incrustación de diamantes y otras piedras preciosas y detalles únicos de esta justa deportiva. En la cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y en la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. En la final el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales y posteriormente se fabricarán a medida los 30 anillos y se entregarán a los destinatarios.

¿Qué ganará el segundo y tercer lugar del Mundial 2026?

El segundo lugar se llevará 33 millones de dólares, el tercero 29 millones de dólares y el cuarto 27 millones de dólares. Del 5 al 8 recibirán 19 millones de dólares, del 9 al 16 se les entregarán 15 millones de dólares. Del 17 al 32 recibirán 11 millones de dólares y del 33 al 48 obtendrán 9 millones de dólares.

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