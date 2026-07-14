¡España está en la Gran Final! La Roja elimina a Francia y sueña con conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026

España se convirtió en el primer finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras superar a Francia en una intensa semifinal que mantuvo emociones hasta el último minuto con una actuación sóldida de todas sus líneas; el conjunto español dio un paso hacia la conquista de un nuevo título mundial.

Desde el silbatazo inicial, ambas selecciones protagonizaron un duelo de alto nivel con posiciones largas presión constante, además oportunidades de peligro en ambas escuadras; sin embargo, “La Roja” aprovechó mejor sus ocasiones y mostró la contundencia que la caracterizado a lo largo del torneo.

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ESPAÑA ES EL PRIMER FINALISTA DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™🇪🇸



Después de 16 años, España regresa a la final 😱🏆#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca pic.twitter.com/qAJqA8Vrah — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 14, 2026

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio, España logró imponer su tradicional estilo de posesión, mientras que Francia apostó por la velocidad de sus atacantes y transiciones rápidas para generar peligro, pero no le fue suficiente.

La defensa española respondió en los momentos clave,, ademáa de que logró contener los intentos del conjunto francés que luchó hasta el final, pero sin encontrar el gol que les permitiría mantenerse con vida.

Con este resultado, España disputará la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra la selección que resulte vencedora del Inglaterra vs Argentina.

Por su parte, Francia todavía tendrá la oportunidad de despedirse con una victoria, luego de que protagonice el partido por el tercer lugar.

¿Cuándo y por dónde ver GRATIS la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Gran Final del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio del 2026.

De acuerdo con el programa oficial de la FIFA, para México el evento comenzará en punto de las 13:00 horas, (tiempo del centro de México)

La Gran Final se jugara en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York / Nueva Jersey), en East Rutherford; Estados Unidos.

Recuerda que podrás seguir todo el cierre de la contienda mundialista totalmente GRATIS por la señal EN VIVO de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

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