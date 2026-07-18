Este sábado 18 de julio, a un día de disputar el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de España se quedó sin entrenar debido a las condiciones climáticas que se presentaron en la Ciudad de Nueva York.

A pesar de que el autobús de la selección europea llegó a tiempo para entrenar, los jugadores españoles y el cuerpo técnico tuvieron que seguir el protocolo de seguridad, el cual ha modificado horarios de algunos partidos durante este Mundial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

📸 El presidente de la @rfef, Rafael Louzán, participa en la recepción ofrecida con motivo de la gran final @FIFAWorldCup.



➡️ El evento celebrado en Nueva York ha contado con las palabras del presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump, y del máximo responsable de FIFA,… pic.twitter.com/G1bEQ0tyuy — RFEF (@rfef) July 18, 2026

¿Qué dice el protocolo de seguridad en estos casos?

Según lo establecido en el reglamento de seguridad, no se puede realizar ninguna actividad al aire libre durante una tormenta eléctrica y solamente se puede comenzar o reanudarse hasta que haya transcurrido media hora desde el último trueno detectado en el área afectada.

España tenía programado comenzar con su último entrenamiento previo a la final a las 11:00 am (hora local) pero las condiciones climatológicas orillaron a la suspensión definitiva de la sesión.

Así lo comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): “El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos”.

Esto podría afectar la planeación de la Selección de España previo al partido definitivo, ya que el entrenador español deseaba tener al 100% a jugadores como Lamine Yamal y Pedro Porro, quienes se recuperan de algunas molestias sufridas en el partido contra Francia.

¡Última sesión de entrenamiento superada!



Si las condiciones climatológicas no permiten entrenar fuera, pues le damos duro al gym 💪🏼.



Galería completa: https://t.co/BDXh1k2i8T#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/mWArYSOTHg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026

Argentina pudo completar su último entrenamiento previo a la final

Parecía que los actuales campeones del mundo también se enfrentarían a los mismos problemas que sus rivales, sin embargo, la Selección de Argentina sí entrenó antes de enfrentar a España en la final de la Copa del Mundo.

Argentina esperó las indicaciones del protocolo y pasado el mediodía, los actuales campeones del mundo salieron al campo para entrenar a menos de 24 horas de enfrentar a la Selección de España por el título.

#SelecciónMayor ¡Llegó nomás! El equipo de Lionel Scaloni realizó su última práctica de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🥹🩵



¡Vamos nosotros! #TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/uPZhwVJzv5 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 18, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.