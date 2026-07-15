Definida la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; España y Argentina se enfrentan en Nueva York

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tiene a sus dos protagonistas. Tras la disputa de las semifinales, España e Inglaterra se enfrentarán en la gran final del torneo, en un duelo que promete reunir a las dos selecciones con mejor desempeño a lo largo de la competencia.

El martes 14 de julio España aseguró su boleto al partido por el campeonato luego de vencer con autoridad 2-0 a Francia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente Castillo se consolidó como uno de los equipos más consistentes de la justa. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro fueron los grandes anotadores.

Mientras que este miércoles 15 de julio, el equipo británico brilló por la anotación de Anthony Gordon. No obstante, el conjunto auriazul vino de atrás para imponerse con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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¿Cuándo se acaba el Mundial 2026?

El Mundial 2026 termina el domingo 19 de julio de 2026. Ese día se jugará el partido de la gran final en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York Nueva Jersey).

¿Qué artistas estarán en la clausura del evento? La ceremonia contará con las presentaciones musicales de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson y el creador de contenido IShowSpeed. Además, el actor Tom Cruise tendrá una participación especial en el evento previo al partido por el título.

Además, Justin Bieber protagonizará el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Madonna, Shakira y BTS.

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