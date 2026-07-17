¿Qué pasará con la final del Mundial 2026? Nueva York es afectada por los incendios forestales

Derivado de los incendios forestales que han ocurrido en Ontario, provincia de Canadá, el noreste de Estados Unidos se encuentra entre humo desde hace un par de días.

En concreto, este escenario preocupa en Nueva York donde se tiene previsto jugar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo domingo 19 de julio, cuando Argentina y España se enfrenten por el título del mundo.

Y es que meteorólogos han pronosticado un umbral “peligroso para la salud” debido a las partículas que se encuentran en el aire procedente de los incendios en Canadá y las autoridades han solicitado a la población exponerse el menor tiempo posible al aire libre.

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This is an Alberta Emergency Alert. Environment Canada has issued a Tornado Warning.



This alert is in effect for Yellowhead County near Cadomin and Robb, southeast of Hinton (see attached map).



Tornado Warnings are more severe than watches.



At 6:25 p.m. MDT, Environment… pic.twitter.com/lgNb2AUarT — Alberta Emergency Alert (@AB_EmergAlert) July 18, 2026

Alertas activas en Estados Unidos por incendios forestales

Por lo menos 18 estados de Estados Unidos se encuentran con alertas activas por contaminación del aire. Esto, debido al recorrido del humo lo que hace difícil de pronosticar su presencia a la hora del partido el próximo domingo.

La noche de este jueves 16 de julio, se registraron niveles de Índice de Calidad del Aire (ICA) superiores a 200, lo que vuelve el ambiente un escenario insalubre, ya que, según las autoridades, arriba de 150 es peligroso.

Smoke from the Canadian wildfires will continue across much of the state today, leading to hazy skies & poor air quality. Check air quality at https://t.co/dzQAppYLZ0.



Severe thunderstorms are expected in areas of the North Country this afternoon. Damaging winds are possible. pic.twitter.com/pft9PhKG3j — NYS Div. of Homeland Security & Emergency Services (@NYSDHSES) July 16, 2026

Este viernes por la mañana, los niveles de calidad del aire en Nueva Jersey se observaron perjudiciales para la salud y según el sitio oficial AirNow.gov, estas condiciones se mantendrán hasta el sábado 18 de julio.

¿Cambiará de sede la final de la Copa del Mundo?

Según lo informado por las autoridades de Nueva York, la final de la Copa del Mundo del próximo domingo 19 de julio no se vería afectada por la contaminación.

Se espera que, para la mañana del domingo, ingrese un sistema frío que contará con rachas de viento y empujarán el humo fuera de la zona del recinto que recibirá la final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, todo se podría definir en las primeras horas de este sábado, debido a que se pronosticó el ingreso de una masa de humo derivado de los incendios forestales, lo que empeoraría las condiciones climáticas en lugar de mejorarlas.

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