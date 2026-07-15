Después de unas intensas series de Semifinales, tenemos definida la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: España vs Argentina se enfrentarán el domingo 19 de julio en busca de conseguir el título del mundo.

España llegó a este partido por el título luego de vencer a una de las favoritas, Francia, 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro en busca de su segundo campeonato del mundo.

Del otro lado, Argentina se instaló en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de vencer en la recta final del encuentro 2-1 a Inglaterra con anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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¿Cuántas veces han jugado España vs Argentina?

Españoles y argentinos no suelen encontrarse mucho, pero ahora se verán las caras en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos son los enfrentamientos previos en la historia entre España vs Argentina:

Partidos totales: 14

Victorias de España: 6

Victorias de Argentina: 6

Empates: 2

La única ocasión que se enfrentaron en un partido de la Copa del Mundo fue en la edición de 1966 donde el conjunto sudamericano se quedó con el triunfo 2-1 frente a los europeos.

¿Cuántas finales del Mundial ha jugado España?

En esta Copa Mundial de la FIFA 2026 será la segunda ocasión que la Furia Roja dispute el partido por el campeonato del mundo.

La primera vez que España llegó a la final del Mundial fue en Sudáfrica 2010, en aquella ocasión lograron el título del mundo al vencer 1-0 a Países Bajos con gol de Andrés Iniesta.

¿Cuántas finales del Mundial ha jugado Argentina?

Para los argentinos, esta será su séptimo partido por el campeonato del mundo en toda la historia. Argentina tiene un balance igualado con tres triunfos y tres derrotas:

1930: derrota vs Uruguay

1978: victoria vs Países Bajos

1986: victoria vs Alemania Occidental

1990: derrota vs Alemania Occidental

2014: derrota vs Alemania

2022: victoria vs Francia

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¡A LA FINAL, ARGENTINA DE MI VIDA! 🩵🤍



No traten de entenderlo, hay que nacer acá para sentir este orgullo en el pecho. Una vez más pusimos al país donde se merece estar. ¡Gracias, muchachos! 🙌 pic.twitter.com/vpZVzpgclz — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya definida, la selección de Argentina buscará su cuarto título; mientras que España va por su segunda estrella. Estas son las selecciones ganadoras en la historia de los Mundiales:

Brasil (5): 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 Italia (4): 1934, 1938, 1982 y 2006 Alemania (4): 1954, 1974, 1990 y 2014 Argentina (3): 1978, 1986 y 2022 Uruguay (2): 1930 y 1950 Francia (2): 1998 y 2018 Inglaterra (1): 1966 España (1): 2010

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