Por el boleto a la final del Mundial 2026: ¿Dónde ver EN VIVO Francia vs España?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin y hoy martes 14 de julio viviremos la semifinal de Francia vs España, quien gane será el primer finalista del torneo que enamoró al mundo durante este verano.

El partido lo podrás ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes, por lo que tendrás la mejor transmisión, así como a los comentaristas y analistas más queridos del futbol mexicano.

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Por primera vez en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™, las Semifinales se definirán entre las cuatro mejores selecciones del ranking mundial.



El camino a la gloria nos regalará un choque de puros pesos pesados: Francia 🇫🇷,… pic.twitter.com/yVXH8ssQvW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 14, 2026

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¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs España en México?

Desde el Estadio Dallas, el encuentro entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal lo verás EN VIVO por Azteca Deportes a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro del país) mediante:

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¿Cómo llega Francia y España a la semifinal del Mundial 2026?

Francia y España llegaron al Mundial 2026 como dos de los favoritos para alzar el trofeo en el Estadio de Nueva York; sin embargo, esta tarde uno regresará a Europa y el otro luchará por campeonato el domingo 19 de julio.

Los galos llegan a la semifinal invictos, pues durante la ronda de grupos terminaron con nueve puntos; en los dieciseisavos dejaron en el camino a Suecia, posteriormente a Paraguay y en los cuartos a Marruecos.

Mientras que España terminó el grupo H en primer lugar al ganar dos encuentros y empatar 1. En los duelos de eliminación directa vencieron a Austria, Portugal y Bélgica.

¿Cuándo y dónde ver el Inglaterra vs Argentina?

Quien gane en el duelo de esta tarde se enfrentará en la gran final de la Copa Mundial 2026 al que resulte vencedor del Inglaterra vs Argentina.

Este partido lo podrás ver gratis y EN VIVO también por Azteca Deportes el miércoles 15 de junio a las 13:00 horas.

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