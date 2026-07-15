Inglaterra vs Argentina: ¿Dónde ver EN VIVO y gratis la semifinal del Mundial 2026?

España calificó a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y espera a su rival, al cual conoceremos hoy miércoles 15 de julio en el duelo de la semifinal de Inglaterra vs Argentina.

Este duelo no sólo está marcado por la rivalidad deportiva, sino que trae consigo historia reciente entre ambas naciones, es por eso que se perfila para ser uno de los duelos más vistos alrededor del mundo y en México lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Deportes.

DUELO CON HISTORIA, DUELO DE HONOR 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🆚 🇦🇷



Inglaterra y Argentina se disputan el boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y lo podrás vivir a través de Azteca Deportes 🏆



👇 Inglaterra vs Argentina

📅 ⁣⁣⁣Miércoles 15 de julio

🕠 12:40 PM

📺 ⁣⁣Azteca 7 y… pic.twitter.com/eIypwOnc1r — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2026

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Hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO en México el Inglaterra vs Argentina

Si tú, así como muchos otros fanáticos del futbol, no te quieres perder la semifinal del Mundial 2026, entonces esto es todo lo que debes de saber del partido:

Miércoles 15 de julio 2026

13:00 horas (tiempo del centro del país)

(tiempo del centro del país) ¿Dónde ver? Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com o en la App Azteca Deportes

Recuerda que en Azteca Deportes no sólo tienes la mejor transmisión, sino que el partido estarás acompañado por Christian Martinoli, Luis García, el campeón del mundo Jorge Valdano, así como el mejor equipo de transmisión.

Historial de enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra en Copas del Mundo

Ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones campeonatos mundiales y la tendencia favorece a los ingleses, quienes han ganado en tres ocasiones, mientras que los argentinos en una ocasión y han empatado una sola vez.

No obstante, las dos naciones que acababan de concluir una guerra nos dieron uno de los mejores partidos de futbol en el Mundial de 1986 cuando, en el Estadio Ciudad de México, Diego Armando Maradona dio una cátedra de futbol en el partido de cuartos de final y ahí nació la icónica Mano de Dios, así como el Gol del Siglo.

Ese año, la nación sudamericana levantaría el trofeo y volvería la rivalidad como una de las más fuertes en el mundo del balompié.

Fecha OFICIAL de la gran final del Mundial 2026

Una vez que concluya este partido, conoceremos al segundo finalista que enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio a la 13:00 horas (tiempo local), partido que por supuesto podrás seguir por Azteca Deportes.

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