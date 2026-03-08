5 Formas de ganar dinero en Nueva York durante Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 convertirá a Nueva York en uno de los epicentros económicos más importantes del planeta. El Comité Organizador de la región proyecta un impacto económico de $3,300 millones de dólares y la llegada de más de 1.2 millones de visitantes al área metropolitana. Si vives en la Gran Manzana, este es tu momento para ganar dinero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ganar dinero en Nueva York durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El MetLife Stadium albergará ocho partidos, incluyendo la gran final el 19 de julio de 2026. Eso significa semanas enteras de fanáticos internacionales con hambre, necesidad de transporte, alojamiento y experiencias únicas. Aquí te contamos cómo convertir ese flujo en ingresos reales.

1. Renta tu casa o habitación en Airbnb

Esta es una de las oportunidades más directas para generar ingresos desde tu propio hogar. Airbnb, socio oficial del torneo, lanzó el programa de incentivos más grande de su historia: nuevos anfitriones que ofrezcan su propiedad completa y reciban a su primer huésped antes del 31 de julio de 2026 recibirán un bono de $750 dólares adicionales.

Además, un estudio de Deloitte encargado por la plataforma estima que los anfitriones en Nueva York y Nueva Jersey podrían ganar en promedio cerca de $6,000 dólares durante el periodo del torneo, la cifra más alta proyectada entre todas las ciudades sede.

Para registrarte como nuevo anfitrión y verificar si tu código postal aplica para el bono, visita airbnb.com/new-host-fifa .

2. Vende comida en los Fan Festivals oficiales

La FIFA y el Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey habilitarán zonas de fanáticos y activaciones culturales durante el torneo, y están buscando activamente a vendedores locales, pequeños negocios y empresas diversas para participar. Si tienes un negocio de comida o bebidas, puedes solicitar operar dentro de estos eventos. Para vender en espacios temporales en Nueva York, el Departamento de Salud de la ciudad requiere un Permiso de Establecimiento de Alimentos Temporales, que te autoriza a operar en eventos especiales desde puestos, stands o carritos. Consulta los requisitos actualizados en nyc-business.nyc.gov antes de aplicar.

3. Ofrece tours y guías turísticos en español

Nueva York ya es uno de los destinos más visitados del mundo, pero durante la Copa el flujo de turistas latinoamericanos se multiplicará. Según el Comité Organizador, se esperan más de 1.2 millones de visitantes en la región. Muchos de ellos buscarán recorrer la ciudad en su idioma: desde el Central Park hasta los barrios latinos como Washington Heights o el Bronx.

Puedes ofrecer experiencias personalizadas a través de plataformas como Airbnb Experiences, Viator o GetYourGuide, donde registrarte como anfitrión de tours locales es gratuito y sin necesidad de licencia de guía oficial para experiencias privadas.

4. Lanza una "watch party" en tu negocio o local

Si tienes un restaurante, bar o espacio físico, organizar fiestas para ver los partidos puede disparar tus ventas durante semanas. La ciudad de Nueva York habilitó una guía oficial llamada "Game-Ready NYC" para pequeños negocios, que incluye recursos sobre cómo organizar eventos temáticos, obtener permisos de la Autoridad de Licores del Estado de Nueva York (SLA) y sacar el mayor provecho de la afluencia de fanáticos.

Los bares deportivos y restaurantes que habiliten pantallas gigantes, menús temáticos y promociones por selección pueden atraer tanto a turistas como a residentes locales durante cada jornada de partidos.

5. Crea contenido digital sobre el Mundial en Nueva York

Las redes sociales se convertirán en el escenario paralelo del torneo. Creadores de contenido bilingües que cubran el ambiente callejero, la gastronomía, las zonas de fanáticos y las celebraciones tienen una ventana enorme para monetizar su audiencia.

Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram ofrecen programas de monetización directa una vez alcanzados ciertos umbrales de seguidores y vistas. Pero incluso sin una audiencia masiva, puedes ofrecer tus servicios como fotógrafo, camarógrafo o productor de contenido para marcas, restaurantes y negocios locales que quieran capitalizar el evento en sus propias redes.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no es solo un evento deportivo, es una oportunidad económica que no se repetirá en mucho tiempo. Nueva York espera millones de visitantes dispuestos a gastar en alojamiento, comida, transporte y experiencias únicas. No importa si tienes un negocio establecido, una habitación disponible o simplemente una cámara y creatividad, hay un lugar para ti en esta economía del Mundial. Actúa ahora, porque los que más dinero ganarán serán quienes se preparen con anticipación, no quienes reaccionen cuando el torneo ya haya comenzado.