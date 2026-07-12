Ganadores del Medio Maratón CDMX 2026; en el pódium hubo un mexicano

Concluyó la XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México (CDMX), en la cual se reunieron alrededor de 35 mil corredores de 32 países y donde los kenianos volvieron a coronarse.
Sin embargo, entre ellos destacó un mexicano, quien se llevó un lugar en el pódium tras un trayecto de 21 kilómetros en la rama varonil del Medio Maratón.
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¿Quién ganó el Medio Maratón CDMX 2026?
Categoría varonil
- Simon Maywa, de Kenia, con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 36 segundos
- Abel Chelangat, de Uganda, con una hora, cinco minutos y 55 segundos
- Jorge Luis Cruz, de México, con una hora, seis minutos y siete segundos
Categoría femenil
- Gladys Cherop Longari, de Kenia, con un tiempo de una hora, 12 minutos y 19 segundos
- Wisam Jerono, de Kenia, con un tiempo de una hora, 13 minutos y 46 segundos
- Silvia Patricia Ortiz Morocho, de Ecuador, con un tiempo de una hora, 17 minutos y 13 segundos
¿Cuál fue la ruta del Medio Maratón CDMX 2026?
La ruta de 21 kilómetros inició en la Alameda Central y la meta frente al Ángel de la Independencia; no obstante, en esta nueva ruta tuvo un paso por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
Los puntos más conocidos de la ruta fueron:
- Hemiciclo a Juárez
- Plaza de la República
- Monumento a la Revolución
- Paseo de la Reforma
- Ángel de la Independencia
- Diana Cazadora
- Museo Nacional de Antropología
- Auditorio Nacional
- Campo Marte
- Monte Apalache
- Avenida Toluca
- Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
- Avenida de los Compositores
- Calzada Chivatito
- Regreso a Paseo de la Reforma
- Ángel de la Independencia
Los horarios fueron de salida a las 05:50 horas para participantes en silla de ruedas y con discapacidad visual; 06:05 horas para corredores de élite; finalmente, a partir de las 06:10 y hasta las 07:00 horas el resto de los bloques.
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