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Ganadores del Medio Maratón CDMX 2026; en el pódium hubo un mexicano

La edición de este año reunió a 35 mil corredores en la capital del país; conoce a los ganadores de esta edición

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Concluyó la XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México (CDMX), en la cual se reunieron alrededor de 35 mil corredores de 32 países y donde los kenianos volvieron a coronarse.

Sin embargo, entre ellos destacó un mexicano, quien se llevó un lugar en el pódium tras un trayecto de 21 kilómetros en la rama varonil del Medio Maratón.

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¿Quién ganó el Medio Maratón CDMX 2026?

Categoría varonil

  • Simon Maywa, de Kenia, con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 36 segundos
  • Abel Chelangat, de Uganda, con una hora, cinco minutos y 55 segundos
  • Jorge Luis Cruz, de México, con una hora, seis minutos y siete segundos

Categoría femenil

  • Gladys Cherop Longari, de Kenia, con un tiempo de una hora, 12 minutos y 19 segundos
  • Wisam Jerono, de Kenia, con un tiempo de una hora, 13 minutos y 46 segundos
  • Silvia Patricia Ortiz Morocho, de Ecuador, con un tiempo de una hora, 17 minutos y 13 segundos

¿Cuál fue la ruta del Medio Maratón CDMX 2026?

La ruta de 21 kilómetros inició en la Alameda Central y la meta frente al Ángel de la Independencia; no obstante, en esta nueva ruta tuvo un paso por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Los puntos más conocidos de la ruta fueron:

  • Hemiciclo a Juárez
  • Plaza de la República
  • Monumento a la Revolución
  • Paseo de la Reforma
  • Ángel de la Independencia
  • Diana Cazadora
  • Museo Nacional de Antropología
  • Auditorio Nacional
  • Campo Marte
  • Monte Apalache
  • Avenida Toluca
  • Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
  • Avenida de los Compositores
  • Calzada Chivatito
  • Regreso a Paseo de la Reforma
  • Ángel de la Independencia

Los horarios fueron de salida a las 05:50 horas para participantes en silla de ruedas y con discapacidad visual; 06:05 horas para corredores de élite; finalmente, a partir de las 06:10 y hasta las 07:00 horas el resto de los bloques.

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