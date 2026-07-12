Ganadores del Medio Maratón CDMX 2026; en el pódium hubo un mexicano

Concluyó la XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México (CDMX), en la cual se reunieron alrededor de 35 mil corredores de 32 países y donde los kenianos volvieron a coronarse.

Sin embargo, entre ellos destacó un mexicano, quien se llevó un lugar en el pódium tras un trayecto de 21 kilómetros en la rama varonil del Medio Maratón.

🏃‍♂️🌎 Kenianos la rompen en la capital



La 19ª edición del Medio Maratón de la CDMX reunió a 35 mil corredores de 32 países en un recorrido de 21 kilómetros.



Vía: @betodominguezf en #HechosDomingo pic.twitter.com/Wp9YidZDhz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién ganó el Medio Maratón CDMX 2026?

Categoría varonil

Simon Maywa , de Kenia, con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 36 segundos

, de Kenia, con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 36 segundos Abel Chelangat , de Uganda, con una hora, cinco minutos y 55 segundos

, de Uganda, con una hora, cinco minutos y 55 segundos Jorge Luis Cruz, de México, con una hora, seis minutos y siete segundos

Categoría femenil

Gladys Cherop Longari , de Kenia, con un tiempo de una hora, 12 minutos y 19 segundos

, de Kenia, con un tiempo de una hora, 12 minutos y 19 segundos Wisam Jerono , de Kenia, con un tiempo de una hora, 13 minutos y 46 segundos

, de Kenia, con un tiempo de una hora, 13 minutos y 46 segundos Silvia Patricia Ortiz Morocho, de Ecuador, con un tiempo de una hora, 17 minutos y 13 segundos

¿Cuál fue la ruta del Medio Maratón CDMX 2026?

La ruta de 21 kilómetros inició en la Alameda Central y la meta frente al Ángel de la Independencia; no obstante, en esta nueva ruta tuvo un paso por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Los puntos más conocidos de la ruta fueron:

Hemiciclo a Juárez

Plaza de la República

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Museo Nacional de Antropología

Auditorio Nacional

Campo Marte

Monte Apalache

Avenida Toluca

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

Avenida de los Compositores

Calzada Chivatito

Regreso a Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Los horarios fueron de salida a las 05:50 horas para participantes en silla de ruedas y con discapacidad visual; 06:05 horas para corredores de élite; finalmente, a partir de las 06:10 y hasta las 07:00 horas el resto de los bloques.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.