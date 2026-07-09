Noruega vs Inglaterra: A qué hora y dónde ver EN VIVO a Erling Haaland en Cuartos de Final

Los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desatan emociones al máximo y uno de los duelos que más llama la atención de millones de aficionados es el Noruega vs Inglaterra, un “choque” que enfrentará a las estrellas inglesas contra el poderoso Erling Haaland, quien buscará seguir haciendo historia con la Selección de Noruega.

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¿Cuándo se juega el Noruega vs Inglaterra?

La expectativa de este encuentro es elevada, primero porque Noruega se juega la vida contra los ingleses y México apoya a los nórdicos, quienes podrían “vengar” la derrota de la Selección mexicana; además de que llama la atención por el desempeño de Erling Haaland, considerado uno de los mejores delanteros del mundo, además de la principal figura de Noruega, mientras que del otro lado la Selección de Inglaterra llega como candidata a Campeón del Mundo gracias a la calidad y profundidad de su plantel.

El partido Noruega vs Inglaterra se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio de 2026 y definirá a uno de los semifinalistas del torneo más importante del futbol global.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Noruega vs Inglaterra?

Los aficionados al futbol y seguidores de ambas selecciones podrán disfrutar del electrizante encuentro completamente GRATIS a través de la señal de Azteca 7, además de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, donde podrás seguir la cobertura previa, el análisis más completo, demás del seguimiento minuto a minuto y EN VIVO del encuentro.

Fecha: Sábado 11 de julio

Instancia: Cuartos de Final del Mundial 2026

Transmisión: TV Azteca y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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