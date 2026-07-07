Rusia podría ir a los Olímpicos; COI levantó temporalmente la suspensión contra COR

El Comité Olímpico Internacional (COI) informó que se levantó temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso (COR) que estaba vigente desde octubre de 2023.

Con esta decisión, los atletas rusos podrán participar en las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina 2028.

Asimismo, recomendaron a las federaciones internacionales a suprimir las restricciones contra los deportistas rusos, mismas que fueron impuestas tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Las medidas se aplican meses después de que el COI recomendó levantar las restricciones contra deportistas de Bielorrusia, aplicadas igualmente tras el conflicto en Europa del Este.

The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



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¿Por qué se levantó temporalmente la suspensión contra el Comité Olímpico Ruso?

El COI detalló que adoptó la medida después de un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, luego de que considerarán que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva en territorios ocupados de Ucrania.

Atletas rusos deben pasar pruebas de antidopaje

Asimismo, se informó que “todos los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben cumplir con los requisitos antidopaje pertinentes”.

Estos incluyen la evaluación de riesgos, el plan de distribución de pruebas y la gestión de resultados, los cuales están delegados a la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés).

Lo anterior se basa en presuntas acusaciones contra la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), por lo que si ésta no cumple con la normativa indicada para 2028, entonces la ITA deberá de garantizar que los atletas cumplan con pruebas independientes.

COI asegura que su decisión no borra su postura respecto a la guerra en Ucrania

En el comunicado emitido este martes 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional aseguró que su postura respecto al conflicto en Ucrania se mantiene, ya que “condenan las guerras, los conflictos armados y la violencia que causa sufrimiento humano”.

“El COI se solidariza con la comunidad olímpica de Ucrania, a la que el Movimiento Olímpico ha apoyado desde el inicio de la guerra y seguirá haciéndolo”, explicaron.

Además, se dio a conocer que el COI no organizará eventos en Rusia ni invitará a funcionarios de la Federación Rusa; no obstante, sobre la exhibición de la bandera, el himno, colores y otros símbolos de dicha nación se emitirá un comunicado más adelante.

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