Cuando se habla acerca del éxito de los mejores futbolistas del mundo, es común pensar en su preparación fifica, sus entrenamientos y hasta su talento, pero detrás de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Erling Haaland, existe un factor que también es determinante: su alimentación.

Cada uno tiene un plan personalizado que está diseñado por nutriólogos y cocineros especializados, pero sus hábitos alimenticios muestran enormes similitudes. Más allá de los alimentos exóticos o las famosas dietas milagro, estos futbolistas basan su alimentación en proteínas de alta calidad, ingredientes frescos, carbohidratos complejos además de constante hidratación.

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¿Qué come Cristiano Ronaldo? La constancia como filosofía

CR7 es uno de los futbolistas que más presume sus hábitos alimenticios en redes sociales y además en sí mvsrsas entrevistas el portugués explica que no cree en las dietas temporales no en llevar a cabo una rutina alimenticia constante al señalar que la costancia es la clave de todo.

¿Qué come Cristiano Ronaldo? La alimentación de “El Bicho” suele dividirse en cinco o seis comidas al día con abundante proteína como pollo, pescado, y huevo. También consume arroz, además de ensaladas, frutas, yogurt griego y aguacate.

De hecho, uno de los momentos que se viralizaron fue durante una conferencia de la Eurocopa, cuando Cristiano Ronaldo retiró unas botellas de refresco y levantó una botella de agua en un acto que se interpretó como un mensaje acerca de la importancia de la hidratación.

¿Qué come Erling Haaland? La bestia de Noruega

El delantero de Noruega es probablemente el jugador que más ha mostrado sobre su alimentación de manera pública en redes sociales.

¿Qué come Haaland? En un video publicado en su Instagram explica que “la nutrición es simple” mientras se puede observar un desayuno completo integrado por huevos, pan de masa madre, leche, café, proteínas y grasas saludables.

En otras publicaciones se observan comidas con pescado, espárragos, carne, arroz, ensalada y papas; además de que asegura que come hígado de res debido a su aporte de vitaminas y minerales.

Según reportes de medios deportivos, debido a la exigencia física y a su gran tamaño, Haaland puede llegar a consumir hasta 6 mil calorías al día que administra entre varias comidas evitando al máximo los alimentos procesados.

Nutrición diseñada para la velocidad: Lo que come Kylian Mbappé

El capitán francés no comparte muchos detalles acerca de su alimentación, pero en imágenes difundidas en redes sociales por parte de sus clubes y la selección francesa, se muestra un patrón constante como platos con pescado, pollo, arroz, pasta y verduras, además de algunas bebidas de recuperación luego de sus entrenamientos.

Expertos en nutrición deportiva coinciden en que la dieta de Kylian Mbappé se encuentra enfocada en mantener bajos niv en les de grasa corporal pero garantizando la energía necesaria para que un jugador de fútbol profesiónal pueda mantener su ecplisividad.

Alimentación de Lionel Messi: equilibrio antes que restricciones

Luego del Mundial de Brasil 2014, Messi modificó sus hábitos alimenticios con el asesoramiento del Giuliano Poser, nutricionista italiano y desde ese entonces, “La Pulga” redujo su consumo de azúcar, refrescos, harinas refinadas, ademas de alimentos ultraprocesados. Y comenzó a priorizar las verduras, las frutas, el pescado, frutos secos cereales y aceite de oliva.

En sus redes sociales, se observa a Messi disfrutando del mate, bebida tradicional de Argentina; así como de alimentos frescos y carnes magras ensaladas.

Alimentación de futbolistas: ¿Qué tienen en común las cuatro estrellas?

A pesar de sus diferencias culturales y gastronómicas, Messi, Cristiano, Mbappé y Haaland coinciden en cinco principios fundamentales:

Proteínas magras en casi todas sus comidas

Carbohidratos complejos para obtener energía

Ingesta de frutas y verduras todos los días

Hidratación constante

Consumo nulo o limitado de alimentos ultraprocesados.

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