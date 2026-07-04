¿Quiénes son los primeros equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026? Así avanzan las selecciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza a entrar en su etapa más emocionante; después de la ronda de los primeros partidos de los octavos de final, ya hay selecciones que lograron superar la ronda de eliminación directa y aseguraron su lugar en los cuartos de final, además se meterse a los ocho mejores equipos del Mundial 2026.

Los primeros boletos a los cuartos de final confirman que la lucha por el título mundial se intensifica y que cada partido será decisivo en el camino hacia la gran final.

Marruecos está entre los ocho mejores del mundo 🇲🇦🔥



Los Leones del Atlas volvieron a rugir y con una contundente victoria sobre Canadá, sellaron su boleto a los cuartos de final y confirma que ya es una potencia capaz de pelearle a cualquiera 🏆⚽#ElCanalDelMundial… pic.twitter.com/8nwcHDiMd0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 4, 2026

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Primeros clasificados y enfrentamientos de los cuartos de final del Mundial 2026

Resultados de los partidos de hoy: Marruecos fue la primera selección que consiguió su boleto a los cuartos de final, luego de imponerse a Canadá en los octavos.

Francia hizo lo propio al vencer por marcador de 1-0 a la selección de Paraguay.

Los demás enfrentamientos se definirán conforme concluyan los partidos restantes de esta ronda, y los cruces quedarían programados de la siguiente manera:

Francia contra Marruecos – 9 de julio, en el Estadio de Boston

Ganador de Portugal vs España frente al ganador de Estados Unidos vs Bélgica – 10 de julio, en el Estadio de Los Ángeles

Ganador de Brasil vs Noruega ante el ganador de México vs Inglaterra – 11 de julio, en el Estadio de Miami

Ganador de Argentina vs Egipto contra el ganador de Suiza vs Colombia – en el Estadio de Kansas City.

Cabe decir que los cuartos de final del Mundial 2026 se disputarán del 9 al 11 de julio en las sedes de Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City. Esto significa que, en caso de que México consiga avanzar a la siguiente ronda, deberá disputar su siguiente compromiso fuera del país.

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