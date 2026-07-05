Última Hora: Se pospone el partido México vs Inglaterra

Debido a la tormenta eléctrica que se registra en las zonas centro y sur de la capital se pospuso el partido México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.
El partido se pospuso de manera tentativa para las 19:00 horas de este domingo 5 de julio, como medida preventiva ante las fuertes lluvias y fuertes vientos.
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¿Cae rayo en el Estadio Ciudad de México?
El aviso del cambio de hora se dio después de que intensos rayos cayeran en la zona sur de la CDMX e inclusive fuera captado uno en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió en sus redes sociales el momento exacto en que uno de los rayos cae en las inmediaciones del Estadio.
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