Última Hora: Se pospone el partido México vs Inglaterra

Debido a la tormenta eléctrica que se registra en las zonas centro y sur de la capital se pospuso el partido México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El partido se pospuso de manera tentativa para las 19:00 horas de este domingo 5 de julio, como medida preventiva ante las fuertes lluvias y fuertes vientos.

🚨#AlertaADN



¡Atención!⚠️Se pospone una hora el México vs Inglaterra de octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México.

Por las condiciones climáticas, el jugo iniciará a las 7:00PM⏰



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¿Cae rayo en el Estadio Ciudad de México?

El aviso del cambio de hora se dio después de que intensos rayos cayeran en la zona sur de la CDMX e inclusive fuera captado uno en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió en sus redes sociales el momento exacto en que uno de los rayos cae en las inmediaciones del Estadio.

Desde las cámaras del @C5_CDMX captamos la caída de un rayo en inmediaciones del #EstadioCiudaddeMéxico, derivado de la tormenta sobre la que ha emitido aviso @SGIRPC_CDMX.



⚠️ Si te encuentras en la zona:

- Evita resguardarte bajo árboles

- Mantente atent@ a la información de… pic.twitter.com/EdRzPZd0yo — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) July 5, 2026

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