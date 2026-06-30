Cuándo juega México los octavos de final y quién será su rival

¿Y si sí? La Selección Mexicana continúa con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de imponerse 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del torneo y ya conoce cuándo disputará su siguiente compromiso.

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¿Cuándo juega México su próximo partido?

México enfrentará al ganador del encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, partido que se disputará mañana 1 de julio 2026 en punto de las 10:00 horas.

Con el triunfo de hoy sobre Ecuador, la selección Azteca vuelve a los octavos de final en un duelo programado para el 5 julio en el emblemático estadio Ciudad de México (Azteca) a las 18:00 horas. Este juego definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final de la justa mundialista.

Por ahora, el combinado nacional dio un paso importante en su camino y buscará seguir haciendo historia. El equipo mexicano llega fortalecido e invicto, no ha recibido ni un solo gol en lo que va del torneo.

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