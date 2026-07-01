Más de 24 millones de espectadores vieron el México vs Ecuador en TV Azteca

La pasión por la Selección Mexicana volvió a reflejarse en la pantalla de Azteca Deportes. La transmisión del encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tuvo una importante respuesta de la audiencia, consolidando a la televisora del Ajusco como una de las principales opciones para ver el torneo.

De acuerdo con datos de HR Ratings, la cobertura de Azteca Deportes alcanzó más de 24 millones de personas, durante la transmisión encabezada por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y todo el equipo de narradores, reporteros y analistas de la televisora.

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Una victoria contundente dentro y fuera de la cancha. ⚽📺 Cuando juega México, la Selección es Azteca.

Gracias por elegirnos una vez más. 🇲🇽 pic.twitter.com/VXVuCESvrp — TV Azteca (@Azteca) July 1, 2026

El encuentro, en el que la Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ecuador para avanzar a los octavos de final del Mundial por primera vez en 40 años, mantuvo a millones de aficionados frente a la pantalla de Azteca 7 en una de las noches más importantes e históricas de la justa.

La cobertura especial de Azteca Deportes se extendió antes, durante y después del partido, ofreciendo análisis, reacciones y contenido exclusivo tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales.

Estos resultados reflejan la conexión que la televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, mantiene con millones de seguidores gracias a su estilo de narración y cobertura.

Con México en los octavos de final, Azteca Deportes continuará llevando a la audiencia a los encuentros más importantes del Mundial.

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