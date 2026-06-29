¿Lloverá en el México vs Ecuador del Mundial 2026? Pronóstico del clima en CDMX para el martes 30 de junio

La fiesta será épica o no será. Estamos a pocas horas de que la Selección Mexicana se enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estado Ciudad de México y, aunque el ambiente es festivo en el país, se esperan lluvias en la capital durante el martes 30 de junio.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por lo que el transcurso del partido, el cual está agendado a las 19:00 horas (tiempo del centro del país), se prevé que sea un juego con lluvia, las mismas que podrán durante toda la noche.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

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Clima en CDMX durante el martes 30 de junio

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) puntualiza que las lluvias en la capital del país, durante el 30 de junio, se deberán a la circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos, además de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical 13.

Pese a esto, se prevé que la temperatura máxima sea de 23 a 25º, mientras que la mínima será de 13 a 15º; además, habrá rachas de viento.

En específico, Protección Civil de la CDMX informa que así será el clima antes, durante y después del encuentro:

17:00 a 19:00 : temperatura de 23 a 24º, con probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 kilómetros por hora

: temperatura de 23 a 24º, con y rachas de viento de 40 kilómetros por hora 19:00 a 21:00 : temperatura de 23 a 20º, con probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 kilómetros por hora

: temperatura de 23 a 20º, con y rachas de viento de 40 kilómetros por hora 21:00 a 23:00: temperatura de 23 a 24º, con probabilidad de lluvias ligeras y rachas de viento de 35 kilómetros por hora

Recomendaciones para los aficionados que van al partido México vs Ecuador

Es importante mencionar que los pronósticos de las autoridades mexicanas suelen ser precisos; no obstante, estos pueden cambiar con el paso del día y, quizá, la afición mexicana podrá vivir una noche sin lluvia.

Es por lo anterior que si vas a ir al estadio o alguno de los puntos para ver el partido en las ciudades del país, las autoridades recomiendan a la población salir con tiempo, llevar impermeable y tomar rutas para llegar puntual.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana vs Ecuador?

Recuerda que el partido México vs Ecuador lo podrás ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes:

Televisión abierta: Azteca 7

Sitio web: Azteca Deportes

App Azteca Deportes

La transmisión inicia a las 18:30 horas (tiempo local) el martes 30 de junio.

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