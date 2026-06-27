Hora exacta y señal para ver el Colombia vs Portugal por el Mundial 2026 gratis y por streaming

Conforme avanzan los días cada vez nos acercamos más al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues este sábado 27 de junio se disputarán los últimos compromisos correspondientes a la fase de grupos del certamen, los cuales destacan principalmente por el duelo Colombia vs Portugal.

Será a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que darán inicio los seis compromisos del Mundial 2026 que buscan otorgar los últimos ocho lugares para la ronda de dieciseisavos de final, de los cuales también saldrá el rival de la Selección Mexicana.

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Hora y señal para ver el Colombia vs Portugal por el Mundial 2026

El compromiso Colombia vs Portugal que tendrá a Cristiano Ronaldo como protagonista dará inicio a las 17:30 horas desde el Estadio Miami en los Estados Unidos, por lo cual la transmisión del cotejo arrancará en punto de las 17:00 horas a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te recordamos que el compromiso se podrá ver tanto por la señal ya referida, así como en el siguiente enlace oficial correspondiente a todo el equipo digital de Azteca Deportes y junto a las mejores voces de la narración en el país.

Uruguay fracasa y es eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ 🇺🇾



Francia sigue demostrando su poderío ofensivo 🇫🇷



🔴EN VIVO: https://t.co/MC74snPfUD#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/xP49OGzSuV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 27, 2026

¿Qué otros partidos del Mundial 2026 se juegan hoy 27 de junio?

Más allá del compromiso Colombia vs Portugal correspondiente al cierre del grupo K, también estarán viendo acción jugadores como Lionel Messi con Argentina, Harry Kane con Croacia, así como Luka Modric con Croacia.

Los compromisos que se disputarán este sábado son:

Croacia vs Ghana a las 15:00 horas

Panamá vs Inglaterra a las 15:00 horas

Colombia vs Portugal a las 17:30 horas

RD Congo vs Uzbekistán a las 17:30 horas

Argelia vs Austria a las 20:00 horas

Jordania vs Argentina a las 20:00 horas

Posibles rivales de México en 16vos del Mundial 2026

Vale la pena recordar que será después del Colombia vs Portugal que se conocerá por completo al rival de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, los cuales aún pueden ser Ecuador y Escocia.

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