El nombre de Karim López Mondaca oficialmente pasó a la historia del deporte mexicano, pues el pasado 23 de junio se convirtió en el primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, lo cual no ocurría desde que nació este sistema de fichajes en el lejano 1847.

Sin embargo y más allá de la histórica selección del nacido en Hermosillo, Sonora, López Mondaca ingresó a un selecto grupo de atletas mexicanos que han logrado destacar en ligas internacionales como la propia NBA, la NFL, MLB e incluso la NHL.

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¿Por qué es importante el fichaje de Karim López en la NBA?

El fichaje de Karim López con los Memphis Grizzlies es uno de los más importantes en la historia del deporte mexicano, esto gracias a que el mexicano fue seleccionado en una primera ronda del Draft de la NBA y en no en segundas o terceras rondas.

El hecho se vuelve relevante gracias a que los jugadores que son seleccionados en primera ronda, en gran medida son los basquetbolistas que tienen mayores aspiraciones a ser nombrados novatos de la temporada, además de que son considerados los más importantes del Draft gracias a lo hecho en el colegial dentro de la NCAA.

Mexicanos que han hecho historias en la NBA

En la historia de la NBA han podido destacar solamente cuatro mexicanos, esto por rendimiento dentro de la duela, así como por lo importante y relevante de sus debuts dentro de una de las ligas de basquetbol más importantes a nivel mundial.

Los nombres que destacan en el listado son los siguientes:

Horacio Llamas: primer nacido en México en debutar en la NBA, ocurrió en el año 1997 con los Phoenix Suns

Eduardo Nájera: jugó 12 temporadas en la NBA y representa el mayor tiempo para un mexicano en esta liga

Juan Toscano-Anderson: ganó el campeonato con los Golden State Warriors en 2022 junto a Stephen Curry, Klay Thompson y más

Mexicanos históricos en NFL y MLB

Más allá de estos mexicanos que han destacado dentro de la NBA, es importante hablar sobre aquellos atletas aztecas que han logrado hacer lo propio en torneos y ligas como la NFL y la MLB. Entre ellos están:

Tom Fears: nacido en Guadalajara, Jalisco se convirtió en el primer mexicano en jugar en la NFL con Los Ángeles Rams

Raúl Allegre: pateador de la NFL que cuenta con dos anillos de Super Bowl y considerado el mexicano más exitoso en la liga

Efrén Herrera: fue el primer jugador nacido en México en ganar un Vince Lombardi

Baldomero Almada: primer mexicano en llegar a las Grandes Ligas de la MLB en 1933 con los Red Sox

Fernando “Toro” Valenzuela: considerado entre el top 3 de los atletas mexicanos más importantes en la historia de México; hizo carrera con MLB

Vinny Castilla: fue considerado como uno de los mejores bateadores mexicanos en Grandes Ligas

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