Suspenden partido de Francia vs Irak por alerta de tormenta en Filadelfia

Jugar durante la época de verano es un reto para la zona de México y Estados Unidos por las constantes lluvias; sin embargo, para este lunes la alerta ha crecido de tal manera que han solicitado a los fanáticos abandonar el estadio de Filadelfia.

Se disputaba el encuentro entre Francia e Irak cuando al medio tiempo las autoridades solicitaron a los aficionados buscar un lugar seguro.

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