El jueves 11 de junio comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026, histórica al ser la primera organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El debut enfrentó a las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (Azteca), donde el equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Asimismo la ceremonia de inauguración estuvo encabezada por Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin y Tyla.

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Mundial 2026: ¿ A qué hora es la ceremonia de apertura de Canadá?

El espectáculo se llevará a cabo este viernes 12 de junio en el estadio de Toronto y promete combinar música, cultura y futbol en una celebración que mostrará la diversidad e identidad canadiense.

La ceremonia comenzará a las 13:30 horas de Toronto, es decir, alrededor de las 11:30 horas del centro de México.

Entre los artistas confirmados destacan la cantante canadiense Alanis Morissette, quien interpretará himno nacional de Canadá, así como Michael BUblé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy y William Prince,

Tras la ceremonia, Canadá disputará un partido frente a la selección de Bosnia y Herzegovina, en un encuentro correspondiente al Grupo B que está programado para las 15:00 horas locales.

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