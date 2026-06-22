¿Tendrá cambios la Liga MX Femenil? Todo parece indicar que sí y para el Apertura 2026 ya no funcionaría como la conocemos, sino que habría dos grupos.

De acuerdo a los reportes, este cambios en el futbol femenil se dio para que el calendario esté mejor sincronizado con las competencias de FIFA; sin embargo, aún falta la confirmación oficial de las autoridades del futbol mexicano.

🏆 Lo que se ganó en la cancha,

hoy puede ayudar fuera de ella. 💙

🏅 Medallas de Campeón

🏅 Medallas de Subcampeón

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¿Cómo funcionaría la Liga MX Femenil a partir del Apertura 2026?

La Liga MX Femenil ahora tendrá dos grupos con nueve escuadras y, a partir del próximo certamen, se tiene contemplado que cada equipo juegue ocho partidos con integrantes de su mismo grupo, así como seis con el otro grupo.

Esto dará un total de 14 jornadas y no 17 como nos tenía acostumbrada la liga.

¿Cómo calificarán a la liguilla del Apertura 2026 los equipos de la Liga Mx Femenil?

Cuando concluya la fase regular del certamen, avanzarán a la fiesta grande del futbol mexicano los cuatro mejores de cada sector.

Una vez en la liguilla, se enfrentarían así, ya que aún no se anuncia un cambio en este formato; no obstante, esto se puede presentar:

1 vs 8

2 vs 7

3 vs 6

4 vs 5

Así estarían conformados los dos grupos de la Liga MX Femenil en el Apertura 2026

De acuerdo a filtraciones, así estarían conformados los equipos:

Grupo A

Tigres

Rayadas

Cruz Azul

Toluca

Juárez

León

Atlante

Santos

Querétaro

Grupo B

América

Chivas

Pumas

Pachuca

Atlas

Xolos

San Luis

Necaxa

Puebla

¿Estás listo? Se prevé que en las próximas semanas sea oficial el nuevo formato de la Liga MX Femenil, cambiando, quizá, el camino de América al bicampeonato.

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