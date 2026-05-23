El América Femenil hizo historia más allá de la remontada que consiguieron en la final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante el Washington Spirit del futbol de los Estados Unidos, pues las azulcremas consiguieron el primer título internacional de la categoría ante uno de los mejores clubes de su país.

Fue gracias a una Scarlett Camberos iluminada a lo largo de los 90 minutos, que las americanistas lograron remontar un partido que estaba 3-2 al minuto 59 para terminar con un marcador final de 3-5.

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¿Cómo fue el partido América vs Washington Spirit?

A pesar de que el América Femenil dirigido por el español Ángel Villacampa iniciaron el compromiso ganando 2-0 hasta el minuto 27 del tiempo corrido, el conjunto norteamericano vino desde atrás con el primer gol anotado por la italiana Sofia Cantore al minuto 30, lo cual puso el marcador 2-1 de manera momentánea.

La segunda mitad inició muy turbulenta para la escuadra mexicana, pues tan solo al minuto 46 cayó el segundo gol de las norteamericanas gracias a Rosemonde Kouassi. Tan solo 13 minutos después, llegó el doblete de la africana para poner todo con un marcador 3-2 en favor de las estadounidenses.

Pese a ello llegó la pronta respuesta de las Águilas gracias al gol de Geyse al minuto 62, así como la remontada al 79 con la anotación de Irene Guerrero; fue Scarlett Camberos la encargada de cerrar la goleada para dejar el marcador final 5-3 en favor de las aztecas.

¡¡SOMOS AMER1CA FEMEN1L!! 🦅

¡¡SOMOS LAS ÁGUILAS!! 💙💛

¡¡SOMOS SUPER PODEROSAS!! 🏆

¡¡SOMOS CAMPEONAS DE @ConcacafW ! 🔥 pic.twitter.com/7QLQz7sZjN — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 24, 2026

América Femenil consigue doblete de la temporada

Vale la pena mencionar que el América Femenil hizo historia pura en el futbol mexicano al convertirse en el primer club de la rama en conseguir el doblete, pues a penas el pasado 17 de mayo se coronaron campeonas de la Liga MX tras vencer por marcador global de 3-1 a las Rayadas de Monterrey.

Es importante mencionar que con la obtención de este título de la Concacaf Champions Cup Femenil, Las Águilas consiguieron su boleto para el Mundial de Clubes de la rama que se disputará en los próximos años.

¿Cuántos títulos tiene el América Femenil?

El América Femenil ya suma un total de tres títulos de liga tras lo hecho el 17 de mayo, además de que pueden presumir ser la primera escuadra mexicana en obtener la Concacaf Champions Cup de la rama.

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