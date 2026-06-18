Oficialmente arrancó la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, por lo cual este viernes 19 de junio continuará la máxima fiesta del futbol a nivel internacional con partidos que podrían definir el liderato del Grupo C y el D en los cuales se encuentran selecciones como Brasil, Marruecos, Escocia y más.

Será justamente el partido Estados Unidos (EUA) vs Australia el que inicie la actividad mundialista de este viernes 19 de junio, sin embargo los partidos se podrán disfrutar hasta las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

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Horarios y partidos del Mundial 2026 del viernes 19 de junio

El primer partido del Mundial 2026 que se disputará este viernes 19 de junio será justamente el Estados Unidos vs Australia, el cual arrancará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

La cartelera completa con todo y horarios de los juegos de este viernes es la siguiente:

EUA vs Australia a las 13:00 horas

a las 13:00 horas Escocia vs Marruecos a las 16:00 horas

a las 16:00 horas Brasil vs Haití a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Turquía vs Paraguay a las 21:00 horas

Villa Villa nos trae su once ideal de la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🎖️⚽️



Sorpresas en posiciones clave, nombres que están aprovechando esta vitrina y figuras que no podían faltar componen la lista 👇🤓#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26… pic.twitter.com/w8vR7YvoKX — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 18, 2026

¿Qué partido del Mundial 2026 pasará por TV Azteca este 19 de junio?

El partido que podrás ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes, será el Brasil vs Haití que dará inicio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Serán las mejores voces de la narración en el país, las que llevarán la crónica del partido hasta las pantallas de tu hogar, sin embargo, también es importante recordar que la transmisión del compromiso dará inicio hasta 30 minutos antes con toda la previa de lo que se ha vivido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre volverá a la actividad del Mundial 2026 el próximo miércoles 24 de junio con el cierre de la fase de grupos, esto cuando se midan ante República Checa en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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