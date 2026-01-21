No solo es playa, la riqueza turística de Cancún más allá del mar

Reconocido internacionalmente por sus playas de arena blanca y aguas turquesa, Cancún es mucho más que un destino de sol y mar. En los últimos años, la ciudad y sus alrededores han diversificado su oferta turística para mostrar una riqueza natural, cultural y gastronómica que sorprende a visitantes nacionales y extranjeros.

De este modo, dicha ciudad del sureste se consolida como destino turístico de renombre mundial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026. En el marco del inicio del evento, la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, fue partícipe en el corte de listón inaugural del Pabellón del Caribe Mexicano, junto a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; a la gobernadora Mara Lezama y al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

"Tendremos una agenda muy importante con aerolíneas, reuniones, convenios en beneficio de las y los cancunenses, y sobre todo, promocionar nuestro destino. Cancún es una ciudad reconocida mundialmente y tiene mucho que ofrecer", así lo expresó al referirse a los tres días de intensa actividad que estarán dedicados a la promoción turística.

¿Qué ofrece Cancún para el turismo en 2026?

Peralta adelantó el próximo lanzamiento de la campaña "All You Cancún" y señaló que el destino va más allá del sol y la playa, ya que también cuenta con una amplia oferta de turismo cultural, deportivo y de entretenimiento, lo que hace necesaria una estrategia permanente de posicionamiento.

La campaña "All You Cancún" tiene como objetivo dar a conocer la amplia diversidad de experiencias que ofrece el destino, que van desde sus playas y opciones de entretenimiento, hasta actividades deportivas, turismo de alto nivel, bienestar y propuestas culturales.

Bajo esta visión, se resaltó el fortalecimiento de Cancún como un referente cultural, impulsado por eventos como la Muestra Nacional de Teatro, una programación permanente en el Teatro de la Ciudad, tradiciones emblemáticas como el Janal Pixán, el Carnaval de Cancún y las actividades representativas que se realizan al cierre del año.

Subrayó que esta campaña es parte de los esfuerzos del destino con la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum de posicionar a México como el quinto país más visitado del mundo para 2030.

Recordemos que la herencia maya también ocupa un lugar central en la experiencia turística. Sitios arqueológicos como las cercanas zonas de Cobá y Tulum, permiten conocer parte de la historia y cosmovisión de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Museos y centros culturales complementan este recorrido con exposiciones y actividades educativas.

Cancún: La ciudad de entrada al Mundial 2026

En cuanto a conectividad, Peralta subrayó que la participación en FITUR ha generado avances tangibles, entre ellos la incorporación de nuevas rutas aéreas y el incremento de frecuencias con destinos europeos.

Detalló que se concretó un vuelo directo de Aer Lingus hacia Dublín, así como una nueva frecuencia sin escalas entre Cancún y Madrid, ambas con niveles de ocupación superiores al 92 y 94 por ciento.

Ana Paty Peralta destacó que Cancún se perfila como la "puerta de entrada" al Mundial 2026, al subrayar que el aeropuerto cuenta con conexiones aéreas hacia las 16 ciudades sede de este evento deportivo.

