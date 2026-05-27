La lujosa marca Gucci dio comienza una nueva era en su historia al incursionar oficialmente en la Fórmula 1 (F1), la máxima categoría del automovilismo, y lo hará a través de una alianza con el equipo Alpine, propiedad de Renault.

La noticia fue confirmada por ambas partes este miércoles 27 de mayo, adelantando que la alianza comenzará oficialmente a partir de la temporada 2027 de la categoría reina del automovilismo.

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Gucci Racing debuta en la F1

Esta campaña dará origen a Gucci Racing, que de acuerdo con la propia firma de moda, “será una nueva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores de rendimiento, la precisión, la disciplina y la excelencia en la intersección entre el lujo y el deporte”.

Con esta alianza, terminará la época rosa de Alpine, color que los monoplazas franceses utilizaron desde 2022, cuando se confirmó su alianza comercial con la empresa BWT, dando el título de BWT Alpine F1 Team al equipo.

Hasta el momento, se desconocen los colores oficiales de este nuevo equipo, pero de acuerdo con la primera imagen de identidad del equipo podrían utilizar los colores negro y dorado, utilizados por el extinto equipo Lotus en la época de los 80.

¿Por qué se aliaron Alpine y Gucci?

Aunque de manera extraoficial se dice que el acuerdo fue cerrado por una cifra entre los 50 y 60 millones de dólares puede que la razón de esta alianza vaya más allá de lo comercial.

Gucci pertenece a Grupo Kering, cuyo CEO es Luca de Meo, quien también fuera CEO de Grupo Renault entre 2020 y 2025; además, se sabe que es una persona cercana a Flavio Briatore, director del equipo Alpine.

En el paddock, se dice que Luca de Meo fue el gran responsable de traer de vuelta a Briatore a la F1.

Gucci presentó la primera foto de esta nueva era, en donde destacan Flavio Briatore y los dos pilotos del equipo, Pierre Gasly y Franco Colapinto, así como altos directivos de Renault y la firma de lujo.

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