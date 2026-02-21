Siempre tú Isaac; del Toro gana etapa 6 del Tour UAE y recupera liderato en recta final

El ciclista Isaac del Toro sigue dando mucho de qué hablar a nivel internacional, pues ahora el mexicano logró imponerse en la etapa seis del Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) para volver a escalar hasta la primera posición de la tabla general del campeonato que está a pocos días de definirse.

Del Toro logró dejar en el camino al ciclista italiano Antonio Tiberi, el cual hasta antes de la jornada de este sábado contaba con el jersey rojo del liderato del torneo, así como al colombiando Harold Tejada, el cual fue uno de los más constantes en el circuito.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Video de la victoria de Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour de UAE El mexicano Isaac del Toro consiguió el triunfo con un dramático sprint en la última recta de la carrera 16 febrero, 2026

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 6 del Tour UAE?

Isaac del Toro logró imponerse en la etapa 6 del Tour UAE entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, esto tras completar los 168 kilómetros en un tiempo total de 3:27:54 con velocidad promedio de 48.485 kilómetros por hora.

El ciclista mexicano aprovechó los últimos instantes de la carrera para presionar y subir hasta la primera posición, lo cual lo dejó por arriba de Lake Plapp el cual cruzó la meta 12 después de del Toro, así como de Felix Gall que terminó en tercer lugar a 21 segundos.

¿En qué posición marcha Isaac del Toro?

Luego de la victoria de este sábado, Isaac del Toro recuperó el liderato de la competencia que tenía el italiano Antonio Tiberi, el cual terminó en la cuarta posición de la sexta etapa del Tour UAE.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Vale la pena mencionar que será el próximo domingo 22 de febrero de este 2026 que Isaac del Toro correrá en la etapa final del Tour UAE 2026, por lo cual la victoria en la etapa 6 del campeonato lo deja en una inmejorable posición para poder conseguir el título.

Isaac del Toro alcanza el segundo lugar y sigue en la pelea por el título del UAE Tour 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.