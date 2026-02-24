Isaac del Toro se convierte en el 2do mejor ciclista del mundo tras campeonar en el UAE Tour 2026

El 2025 había sido el mejor año de Isaac Del Toro como ciclista, pero solo era el comienzo. Este 2026 arrancó de mejor manera y el mexicano comienza a demostrar que, más que una promesa, ya es una realidad. Ganó el UAE Tour 2026 y escaló en el ranking mundial de ciclistas, en donde ya figura como el 2do mejor del planeta.

Así fue la victoria de Isaac del Toro en el UAE Tour 2026

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, escribió una página histórica para el ciclismo nacional al coronarse campeón de la edición 2026 del UAE Tour, una de las pruebas más importantes del calendario WorldTour. Luego de cinco fechas de competencia, Del Toro aseguró el maillot rojo de líder general, dejando atrás a figuras de talla internacional como Antonio Tiberi y Luke Plapp en la clasificación final.

Durante la carrera, el originario de Ensenada destacó especialmente en la etapa reina, donde atacó con fuerza en las montañas y logró sacar una diferencia clave respecto a sus rivales. Esa ventaja le permitió consolidar el liderato y defenderlo con autoridad hasta la última jornada en Abu Dhabi.

El título en los Emiratos Árabes Unidos no solo significa su primer trofeo general en una prueba WorldTour, también lo convierte en el primer mexicano en ganarlo y en el ciclista más joven en hacerlo, con apenas 22 años.

Isaac del Toro se convierte en el 2do mejor ciclista del mundo

La victoria en el UAE Tour 2026 impulsó a Isaac del Toro en el Ranking Mundial de Ruta Masculino de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Con este resultado, el mexicano ascendió del tercer al segundo lugar en la clasificación, acumulando más de 6 200 puntos, solo por detrás del esloveno Tadej Pogacar.

Este avance en el ranking representa un hito para el ciclismo de México, ya que Del Toro se consolida como uno de los mejores corredores del mundo a sus 22 años. Tras este éxito, el pedalista de Baja California se prepara para continuar la temporada en Europa, con competencias como Strade Bianche y Tirreno-Adriático, donde buscará mantener el ritmo y seguir sumando puntos en el circuito mundial.

