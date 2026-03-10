El mexicano Isaac del Toro consigue el liderato en el Tour Tierreno Adriático 2026

El mexicano Isaac del Toro sigue destacando en el ciclismo internacional. Este martes consiguió el liderato del Tirreno-Adriático 2026, tras finalizar en segundo lugar en la Etapa 2 de la competencia que se disputa en Italia; ahora le tocará defender el puesto durante las próximas competencias.

El pedalista del equipo UAE Team Emirates cruzó la meta detrás del neerlandés Mathieu van der Poel, ganador de la jornada. Con ese resultado, el mexicano escaló hasta el primer puesto de la clasificación general, lo que le permitió colocarse la maglia azzurra, el jersey que identifica al líder de la carrera. En la segunda etapa recorrió 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano.

Así consiguió Isaac del Toro el liderato

Durante el cierre de la etapa, Del Toro se mantuvo entre el grupo puntero y disputó la victoria en los metros finales. Aunque Van der Poel se quedó con el triunfo, el mexicano logró el segundo lugar con el mismo tiempo, resultado suficiente para tomar la cima de la clasificación general.

Tras dos jornadas de competencia, el ciclista originario de Baja California se ubica en el primer puesto de la general, con ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari y el estadounidense Magnus Sheffield.

El mexicano defenderá el maillot azul

Con el liderato asegurado, Del Toro portará el maillot azul en la tercera etapa de la carrera, una jornada de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, donde deberá defender su posición ante los principales favoritos.

La Tirreno Adriático 2026, una de las pruebas más importantes del calendario del UCI WorldTour, se disputa del 9 al 15 de marzo en Italia y consta de siete etapas que recorren más de mil kilómetros.

