Durante su participación en el Primer Simposio CNCPIE, organizado por el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas A.C. en la Universidad de Monterrey, Ricardo Salinas Pliego, llamó a los empresarios a mantenerse optimista ante el panorama político y social que enfrenta México, al tiempo que destacó la fortaleza empresarial de los regiomontanos.

El presidente de Grupo Salinas afirmó que el país atraviesa momentos complejos, sin embargo, no hay que perder el ánimo.

Hay muchos problemas en México. Y todos sabemos cuáles son: la corrupción en gobierno, las mentiras, pero hay que ser optimistas. Yo creo que se pueden cambiar las cosas, pero hay que ponernos las pilas — expresó.

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“Política llena de mafiosos”

En el conversatorio “Empresa familiar: legado, sucesión y permanencia”, el empresario aseguró que el país requiere una mayor integración política de las nuevas generaciones, sin importar clases o edades, pues consideró que actualmente existe una disputa por el poder y el dinero, pero con una “ausencia de ideas” y visión de futuro.

Asimismo exhortó a los líderes empresariales a no mantenerse al margen de los problemas nacionales y los invitó a seguir invirtiendo en México.

Recordó que un factor determinante para el éxito empresarial radica en la capacidad de adapatación y competencia. No obstante, contrastó esta dinámica con la política mexicana.

El empresario si no está en competencia constante, pues le bajan los clientes, y si no estás innovando, llega otro y lo hace mejor que tú. El problema con la política es que no es así. La política está llena de mafiosos que se apropian del poder y no lo quieren soltar bajo ninguna circunstancia — aseveró.

El dueño de TV Azteca y Elektra, también manifestó su preocupación ante el contexto político y judicial, en específico por los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Salinas remarcó lo alarmante que resulta la concentración excesiva de poder. “Tomaron control por completo del poder judicial, todo el proceso de juicio imparcial”.

Además, cuestionó el sistema educativo nacional y los servicios públicos de salud, a los que calificó como “caros y un fraude”.

Finalmente, Salinas Pliego enfatizó que el liderazgo empresarial es fundamental para el desarrollo del país y advirió que debe ejercerse con organización y responsabilidad.

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