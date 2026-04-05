Mensaje para Aguirre y la Selección Mexicana; Julián Quiñones anota doblete y ya lidera la tabla de goleo en Arabia

El delantero mexicano Julián Quiñones mantiene un ritmo goleador imparable en Arabia Saudita y, sin duda, levanta la mano rumbo a la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá que presentar Javier Aguirre en las próximas semanas.

El atacante firmó un doblete con el Al Qadisiyah en la jornada 27 de la Saudi Pro League, aunque su equipo terminó cayendo en un partido lleno de emociones.

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Julián Quiñones lidera la tabla de goleo en Arabia Saudita

Con sus dos anotaciones, Quiñones alcanzó los 26 goles en la temporada, cifra que lo coloca como líder del campeonato junto al inglés Ivan Toney. El mexicano se ha convertido en una de las grandes figuras del torneo, superando a nombres de peso internacional como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y João Félix.

El primer tanto del exjugador del América llegó al minuto 33, cuando aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón al fondo de la red; sin embargo, el partido se complicó rápidamente tras la expulsión de su compañero Mohammed Aboulshamat, lo que permitió la reacción del rival. El Al-Ettifaq remontó el marcador con anotaciones que incluyeron un penal convertido por Georginio Wijnaldum.

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Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2026

Ivan Toney (Al Ahli) – 26 goles Julián Quiñones (Al Qadisiyah) – 26 goles Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 23 goles Roger Martínez (Al Taawoun) – 25 goles João Félix (Al Nassr) – 26 goles Ramiro Enrique (Al Kholood) – 25 goles Mateo Retegui (Al Qadisiyah) – 25 goles Yannick Carrasco (Al Shabab) – 23 goles Joshua King (Al Khaleej) – 23 goles Karim Benzema (Al Hilal) – 19 goles

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¿Le alcanzará a Quiñones para ir al Mundial 2026?

A pesar del resultado adverso, Quiñones volvió a responder en el momento clave. Al minuto 87, marcó su segundo gol tras ganar la espalda de la defensa y definir con precisión ante la salida del arquero. Su doblete lo reafirma como uno de los delanteros mexicanos más en forma en el extranjero.

El contexto no es menor, a pocas semanas de que se dé a conocer la prelista de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, el nombre de Quiñones cobra cada vez más fuerza. Su rendimiento en el extranjero podría ser determinante en una delantera que busca consolidarse tras años de irregularidad.

Aunque el Al Qadisiyah sufrió una dolorosa derrota —incluso con un gol anulado en los minutos finales de Nacho Fernández—, la actuación individual de Quiñones deja claro que vive uno de los mejores momentos de su carrera.

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