¡Todo listo! Designan árbitros para México vs Sudáfrica en Copa Mundial de la FIFA 2026™

Todo está listo para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ya se reveló el último elemento que faltaba por confirmarse para el partido: el cuerpo arbitral encargado de impartir justicia en la cancha del Estadio Ciudad de México.

¿Quién será el árbitro principal del partido México vs Sudáfrica?

El árbitro elegido para este primer partido México vs Sudáfrica es el brasileño Wilton Sampaio, quien estará acompañado por los asistentes Bruno Pires y Bruno Boschilia; el árbitro asistente será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

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¿Quién estará en el VAR para el partido México vs Sudáfrica?

Por otra parte, el encargado del VAR será el paraguayo Eduardo Cardozo, junto con el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jerome Brisard.

En total, la FIFA convocó a 52 árbitros de todo el mundo para la Copa Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Además, también se revelaron los nombres de los árbitros encargados del otro partido del Grupo A, Corea del Sur vs Chequia: el egipcio Amin Mohamed será el árbitro central y estará acompañado por Mahmoud Aboueregal y Ahmed Hossam Taha como árbitros asistentes.

En el caso del partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina, el central será Alberto Tello, quien estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.

Por último, la designación arbitral para el partido Estados Unidos vs Paraguay, debut mundialista de otro de los anfitriones, será la siguiente: el central será el neerlandés Danny Makkelie, Hessel Steegstra y Jan de Vries serán los árbitros asistentes.

¿Por dónde ver el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Recuerda que puedes seguir en vivo y en directo todas las acciones de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de la señal de TV Azteca.

Puedes seguir este partido a través de Azteca 7, el Canal del Mundial, además del sitio web de Azteca Deportes y la app de Azteca Deportes.

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