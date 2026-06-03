OFICIAL: André Jardine deja de ser entrenador del América

Momentos de tensión se viven en Coapa, pues se reportó que André Jardine dejará de ser entrenador de las Águilas del América, después de haber sido eliminado en cuartos de final de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM.

La salida del entrenador brasileño marcará el final de una era en el América, pues con su salida, llegará a su fin la era del equipo que se convirtió en el primer tricampeón del futbol mexicano.

Desde su llegada a las Águilas, Jardine se caracterizó por darle estabilidad el equipo, con una idea de juego vistosa y ofensiva, capaz de lograr los resultados esperados, incluso en momentos de adversidad.

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El legado de André Jardine con las Águilas del América

El periodo de André Jardine al frente del conjunto azulcrema será recordado como el más exitoso en la historia reciente del club, pues cambió por completo la narrativa del América, convirtiendo a las Águilas no solo en protagonistas, sino también en contendientes frecuentes al título.

Este es el palmarés que el estratega brasileño dejó en Coapa:

Tres títulos de Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Campeón de campeones 2023-2024.

Supercopa MX 2024

Campeones Cup 2024

La salida de André Jardine marcará el cierre definitivo de una de las épocas más exitosas en la historia del América, y no solo eso, sino que trae incertidumbre sobre quién podría ser el nuevo timonel azulcrema.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

¿Quién será el nuevo entrenador del América?

Hasta ahora, se desconocen las opciones que se contemplan en Coapa para sustituir a Jardine. La tarea no será sencilla, pues el elegido tendrá la difícil tarea de llevar más trofeos a las vitrinas, tal como lo hizo el estratega brasileño.

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