Este próximo domingo 10 de mayo y en pleno marco de las celebraciones del Día de las Madres en México, se definirá al ganador de la serie entre Pumas y América correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, último torneo en México previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el partido de ida del Clásico Capitalino, las Águilas del América lograron conseguir un empate que los mantuvo con vida en la serie, por lo cual buscarán volver a imponer su dominio ante los universitarios dentro de la cancha de Ciudad Universitaria.

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Resultados del Pumas vs América en los últimos seis años

Si bien es cierto que históricamente la cancha de Ciudad Universitaria siempre se le ha complicado a equipos como el América, Chivas, Tigres y Toluca, la realidad es que desde el 2020 el conjunto azulcrema cuenta con un balance positivo ante los Pumas en CU.

De acuerdo con las métricas de la misma Liga MX y el portal Vivo el Futbol, desde el pasado 2026 el partido Pumas vs América desde la casa universitaria ha dejado los siguientes números:

8 partidos en CU desde el 2020

2 victorias de Pumas

3 empates

3 victorias del América

6 goles a favor de Pumas

10 goles a favor del América

Pese a ello, es importante mencionar que los universitarios lograron vencer 1-0 al América en el partido que se disputó el 21 de marzo de este mismo 2026.

¿A qué hora y por dónde ver el Clásico Capitalino?

Vale la pena mencionar que el Pumas vs América se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en el país, pues Christian Martinoli, Luis García y compañía, llevarán la crónica del compromiso.

El partido inicia en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana y será el último que defina cómo se jugarán las semifinales de la Liga MX.

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