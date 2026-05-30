Este sábado 30 de mayo será histórico para el futbol a nivel internacional y en especial para la UEFA, pues en punto de las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México, se estará disputando la gran final de la Champions League con el París Saint-Germain (PSG) vs Arsenal en Budapest, Hungría.

La gran final entre el conjunto francés y el inglés marcará un hecho histórico para el futbol europeo, pues el Arsenal podría ganar por primera vez en su historia la Champions League, mientras que el PSG podría volverse histórico al convertirse en bicampeón de “La Orejona”.

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Liga para ver el PSG vs Arsenal por la final de la Champions League

Será a través de la plataforma de HBO Max que se podrá ver la gran final de la Champions League completamente en vivo y en directo. Para ver el PSG vs Arsenal, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la compañía de streaming.

Es importante mencionar que el precio de HBO Max para poder ver la gran final de la Champions, es de 149 pesos por el paquete más básico, así como de 299 por el platino que permite ver los contenidos hasta en cuatro dispositivos diferentes.

¿Cómo llegan el PSG y el Arsenal a la final de la Champions League?

Es importante mencionar que el PSG de Luis Enrique viene de perder en la última jornada de la League One ante el París FC, sin embargo, eso no les impidió levantar un título más de la liga local del futbol francés por arriba de equipos como el Lens, Lille, Lyon y el Marsella.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta llega tras ganar la Premier League de Inglaterra de forma dramática tras 22 años de sequía. Los Gunners lograron ponerse por arriba del Manchester City para ganar el título local, por lo cual ahora sueñan con su primer doblete de estos dos torneos.

Jugadores a seguir en el PSG vs Arsenal

Los jugadores a seguir en la final PSG vs Arsenal serán sin lugar a duda Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé por parte de los parisinos, así como Bukayo Saka y Martin Odegaard por el lado de los Gunners.

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