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Gallardo y Vega se unirían a Toluca para jugar la semifinal de la Concachampions con Toluca

La Selección Mexicana adelantó que aquellos que no concentren en el CAR este miércoles, quedarán fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

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Por: Ximena Ochoa
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