Por si el décimo título de Liga MX no fuera suficiente para el Cruz Azul de Joel Huiqui, la institución cementera se convirtió oficialmente en el club más ganador de todo el futbol mexicano al sumar su campeonato oficial número 27, lo cual los pone por arriba de las Chivas de Guadalajara.

Y es que luego de que La Máquina se coronara campeón del futbol mexicano en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante los Pumas de la UNAM, los celestes pasaron a ser el segundo equipo más ganador de nuestro país únicamente por debajo de las Águilas del América.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos títulos oficiales tiene Cruz Azul este 2026?

Cruz Azul no solamente se pone el cuarto equipo con más títulos de liga en el futbol mexicano con 10, sino que también se mantiene como el más ganador en la historia de torneos como la Concacaf Champions Cup junto al mismo Club América.

Los títulos oficiales que se le contabilizan al Cruz Azul en pleno 2026 son los siguientes:

Liga MX: 10

Concachampions: 7

Copa MX: 4

Campeón de Campeones: 3

Supercopa Liga MX: 1

Supercopa MX: 1

Leagues Cup: 1

Es importante mencionar que en este sentido, La Máquina también destaca por ser el primer campeón del torneo Leagues Cup, el cual se disputa ante los equipos de la MLS cada año desde el pasado 2021.

¿Cuántos títulos oficiales tienen las Chivas?

Por su parte y a pesar de ser uno de los equipos más longevos e históricos de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara se han quedado en el tercer puesto de los equipos con más títulos oficiales del futbol mexicano con 26.

Los campeonatos del chiverío hasta este 2026 son:

Liga MX : 12

: 12 Campeón de Campeones: 7

7 Concachampions: 2

2 Copa MX: 4

4 Supercopa de México: 1

Equipos de la Liga MX con más títulos oficiales

Los cinco equipos más ganadores del futbol mexicano en cuanto a títulos oficiales son:

América: 41

Cruz Azul: 27

Chivas: 26

Toluca: 21

León: 20

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.